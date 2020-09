Gli italiani vogliono sapere da dove arrivano le materie prime dei prodotti alimentari. È una richiesta legittima che il legislatore non ha mai negato, tant’è che i produttori sono liberi di riportare sull’imballaggio, a fianco degli ingredienti e dei valori nutrizionali, anche l’origine delle materie prime. Lo fanno da molti anni alcune marche di latte fresco che, precorrendo i tempi, indicano la regione, la provincia e in alcuni casi anche l’area dove sono allevate le bovine.

Adesso le cose sono cambiate e la legge prevede per alcuni prodotti l’obbligatorietà dell’indicazione dell’origine in etichetta. Si tratta il più delle volte di prodotti mono ingrediente, perché pretendere da un’azienda, l’indicazione di origine per un alimento composto da una decina di materie prime diventa davvero difficile.

Il decreto sull’indicazione di origine obbligatoria della carne di maiale per i salumi e gli insaccati è l’ultimo entrato in vigore in questi giorni, e si aggiunge ad altre categorie. Ecco la lista.

Prodotti biologici

Prodotti Dop

Carne di pollo

Carne suina, bovina e ovino caprina

Frutta e verdura fresca

Uova

Salumi e insaccati (dal 15 novembre 2020)

Miele

Latte Uht, burro e formaggi

Olio extravergine di oliva

Pesce, crostacei e molluschi (area di pesca Fao o paese di allevamento)

Latte fresco

Passata di Pomodoro (disposizione italiana)

Derivati del pomodoro e sughi pronti

Pasta e riso (disposizione italiana)

Premesso che tutti cerchiamo di comprare italiano va però precisato che il 100% Made in Italy non è un’indicazione automatica di qualità, ma è solo un bollino che attesta l’origine. La qualità di un prodotto è un’altra cosa: è il frutto di una complessa equazione che prende in considerazione la qualità degli ingredienti, il packaging, la salubrità, le diciture in etichetta, il valore nutrizionale, la ricetta, le modalità e le condizioni igieniche di lavorazione e di allevamento…

