A causa dell’andamento climatico sfavorevole quest’anno il raccolto di grano tenero presenta grosse criticità. Questo vuol dire che raggiungerà a stento 2,85 milioni di tonnellate. C’è di più. Una parte significativa del raccolto non potrà essere utilizzata dall’industria alimentare e verrà destinata ad uso zootecnico o ad altri usi. Vuol dire che per soddisfare il fabbisogno nazionale importeremo il 65% del grano tenero necessario da Paesi UE il 60% della produzione nazionalecirca 5,5 milioni di tonnellate).

A dispetto delle fake news di Coldiretti che periodicamente insinua sospetti sulle caratteristiche del grano, la materia prima importata è di alta qualità, visto che l’industria molitoria italiana è considerata un fiore all’occhiello del ‘Made in Italy’, grazie alla capacità di individuare, selezionare e miscelare le varie partite. La farina di grano tenero è destinata per il 57% alla panificazione, per il 20% alla produzione di biscotti, prodotti da forno e pasticceria. La rimanente quota serve per le pizze (10%), l’export, usi domestici (4%) e alla produzione di pasta fresca (2%).

Il 60% della pasta finisce all’estero

Per quanto riguarda il grano duro usato per la pasta, la semola coltivata in Italia raggiunge 3,5 milioni di tonnellate e copre tranquillamente i consumi interni (23 kg di pasta l’anno pro capite) (*). Il problema è che il 60% della pasta prodotta in Italia è destinata all’esportazione. Per questo motivo ogni anno importiamo oltre 3 milioni di tonnellate di grano di alta qualità da Paesi come: Canada, Turchia, Francia e Stati Uniti. Si tratta di quantitativi necessari per produrre ed esportare la nostra pasta in tutto il mondo.

“Questi soni i numeri – sottolinea l’Associazione Industriali Mugnai d’Italia (Italmopa) – altre considerazioni sulle importazioni selvagge di grano di dubbia provenienza e qualità sono dettate da interessi di categoria abilmente celati dietro una presunta difesa degli interessi dei consumatori”.

Il riferimento di Italmopa alle lobby che da anni portano avanti una campagna di denigrazione verso il grano importato è abbastanza evidente. Viene naturale pensare a Coldiretti, che da anni diffonde fake news sul grano importato puntando il dito contro un settore come la pasta considerata un fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo.

(*) Da 1 kg di grano non si ricava 1 kg di semola e nemmeno 1 kg di pasta