Da dov’è arrivato il Covid? La colpa, con ogni probabilità, è stata della carne venduta al mercato Huanan di Wuhan, mentre l’ipotesi di un virus modificato in laboratorio e sfuggito chissà come è estremamente improbabile. Non ci possono essere certezze definitive sulla prima e neppure sulla seconda seconda ipotesi, soprattutto perché la Cina non ha risposto del tutto alle richieste, ma dopo cinque anni e centinaia di studi, le idee sull’origine della pandemia sono abbastanza chiare. Lo hanno messo per iscritto i 27 esperti riuniti nel Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens (SAGO) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021, che hanno appena pubblicato un corposo documento con il risultato dei loro sforzi.

Come il direttore generale Tedros ha ricordato durante la conferenza stampa di presentazione, la pandemia ha fatto non meno di venti milioni di vittime, ed è costata all’economia mondiale dieci trilioni di dollari. Il SAGO aveva due compiti fondamentali: individuare il tipo di studi che possono essere utili per capire l’origine di un’infezione potenzialmente capace di generare una pandemia, e poi, nello specifico, comprendere come abbia avuto inizio quella di Covid 19.

Ancora un’ipotesi

Ciò cui è stato possibile arrivare è un’ipotesi molto probabile, a fronte di una quanto mai improbabile. Tuttavia non è possibile esprimersi con certezza assoluta, perché le autorità cinesi hanno consegnato alcuni materiali, ma non hanno mai rivelato centinaia di sequenze virali di campioni prelevati da pazienti nei primi giorni della pandemia, né hanno fornito dettagli sugli animali in vendita a Huanan né, tantomeno, su ciò che si stava facendo nei laboratori di massima sicurezza della stessa città. Inoltre, ha ricordato Tedros, altri governi, che hanno svolto indagini indipendenti, per lo più coinvolgendo le autorità militari, non hanno mai reso noti i loro risultati.

La conclusione resta dunque parziale, anche se conferma quella del 2021, che già escludeva una precedente circolazione del virus al di fuori della Cina e, soprattutto, una modifica genetica avvenuta in laboratorio: non c’era e non c’è neppure oggi alcuna prova del fatto che sia avvenuto qualcosa del genere. E ciò contraddice platealmente le affermazioni di Donald Trump, che a loro volta contraddicevano le conclusioni dei suoi stessi esperti di intelligence nel 2023. Ma, si sa, per Trump le prove scientifiche non hanno alcun significato: conta solo ciò che lui ritiene essere la verità.

Va detto che non tutti e 27 i membri del SAGO erano d’accordo sulle conclusioni del rapporto: uno dei 27 (brasiliano) si è dimesso, e tre (di Cambogia, Russia e Cina) hanno chiesto che il loro nome non fosse presente nella versione finale del rapporto, ma quanto contenuto in esso, comunque, conferma decine di studi usciti in questi cinque anni, che propendono tutti per l’ipotesi del wet market.

I tre sospettati

C’è più chiarezza anche sulle specie che potrebbero aver ospitati Sars CoV2 prima del salto di specie all’uomo: sarebbero il ratto del bambù, lo zibetto e il cane procione, tutti venduti a a scopo alimentare nel mercato di Wuhan. Lo aveva dimostrato, anche in quel caso con prove convincenti, anche se non definitive, uno studio uscito pochi mesi fa su Cell, in cui erano i ricercatori avevano analizzato 800 campioni prelevati da lavoratori del mercato il giorno dopo la chiusura. Incrociando quei dati con altri prelevati all’interno del mercato, i ricercatori avevano selezionate le tre specie che, con maggiori probabilità, avevano ospitato il coronavirus: il ratto del bambù (Rhizomys pruinosus), la civetta delle palme o zibetto (Paguma larvata) e i cani procione (Nyctereutes procyonoides), tutti venduti come cibo.

Covid & Co….

Nel 2020 le autorità cinesi avevano introdotto alcune limitazioni come il divieto di vendita di carne di pangolino, inizialmente sospettato di essere l’animale serbatoio, ma oggi la situazione è tornata a essere come prima della pandemia, e i wet market sono in piena attività in Cina come in decine di altri paesi. Si stima che la cosiddetta wildmeat, la carne di animali selvatici, nutra non meno di quattro miliardi di persone, che non hanno accesso facile ad altre fonti proteiche.

Se si vuole evitare un altro spillover, è necessario affrontare la questione nel suo insieme, scrivono gli esperti dell’OMS. Fornire fonti alternative di proteine, incentivi per l’abbandono della caccia di frodo e la nascita di piccoli allevamenti locali o familiari di molte delle 500 specie che possono essere definite wildmeat (o bushmeat, per quelle tipiche del bush), e controllare il traffico internazionale. Tutte cose che, in questo momento, nessuno sembra preoccuparsi troppo di progettare, finanziare e realizzare. Fino alla prossima pandemia.

