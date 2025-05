Uno spot di Red Bull mostra due uomini alla guida di un’auto, entrambi con in testa un casco sponsorizzato, mentre percorrono a forte velocità una strada di campagna. Lungo il tragitto schivano ostacoli che sfrecciano di lato, affrontano curve pericolose e la velocità cresce rapidamente da 80 a 150 km/h e poi fino a 220. Alla fine, il colpo di scena: l’auto decolla, letteralmente. Perché “Red Bull ti mette le ali”. È questo, in sintesi, l’ultimo spot animato della celebre bevanda energetica trasmesso da qualche settimana sulle reti televisive e sui social. Uno spot che, nella consueta forma surreale, rilancia però un messaggio che non si può sottovalutare: la normalizzazione della guida spericolata, travestita da comicità e creatività.

Messaggio pericoloso

La cornice surreale non basta a neutralizzare il messaggio sottinteso, soprattutto se si considera che i giovani rappresentano uno dei target principali della comunicazione Red Bull. E in un Paese dove l’incidentalità stradale giovanile è ancora una piaga sociale, ci si può davvero permettere che una bevanda energizzante veicoli questo tipo di suggestione?

Il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) è chiaro. L’articolo 11 vieta esplicitamente qualsiasi rappresentazione che possa indurre il pubblico, in particolare i giovani, a sottovalutare le norme di sicurezza, promuovendo comportamenti pericolosi. Lo IAP ha già censurato in passato spot ben meno spregiudicati di questo. Eppure, Red Bull sembra passare sempre indenne, forte del suo stile consolidato e della consapevole ambiguità del proprio messaggio.

Non si tratta di punire l’umorismo. I grandi marchi devono assumersi la responsabilità sociale dei propri messaggi, specialmente quando si rivolgono a un pubblico giovane e impressionabile, in un contesto mediatico saturo di modelli trasgressivi.

Accumulate 6 censure e 13 milioni di multa

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria ha censurato cinque volte gli spot di Red Bull: nel 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012. Nel 2013 l’AGCM è intervenuta, contestando messaggi potenzialmente ingannevoli rivolti agli adolescenti. Allora Red Bull, per evitare sanzioni ha dovuto modificare il sito e si è impegnata a non distribuire campioni della bibita vicino alle scuole.

Negli Stati Uniti, la società ha accettato di risarcire 13 milioni di dollari ai consumatori a seguito di una class action che contestava lo slogan “Red Bull ti mette le ali”, ritenuto ingannevole. La causa sosteneva che la bevanda non offrisse i benefici promessi in termini di prestazioni fisiche e mentali.

Oggi non c’è bisogno di immagini realistiche o slogan espliciti per trasmettere messaggi pericolosi. A volte, basta un cartone animato e un claim ben rodato per normalizzare l’idea che “più sei veloce, più sei figo”. E questo, oggi, non può più passare inosservato. Nel 2025 non possiamo ancora fingere che “volare in auto” per effetto di una lattina di Red Bull sia solo una battuta. Per questi motivi Il Fatto Alimentare ha chiesto un intervento di censura al Comitato di controllo dello IAP.

