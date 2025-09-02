La multinazionale Unilever, con la sua controllata Magnum Ice Cream Company, ha appena lanciato Hydro:ICE, un nuovo prodotto che sembra un ghiacciolo, ma che è qualcosa di diverso. Al gusto di kiwi e limone, confezionato con una grafica che ricorda le bevande e gli integratori per lo sport, il ghiacciolo è esplicitamente rivolto a chi ha tra i 25 e i 44 anni, ed esclude quindi i bambini. E il motivo è che si tratta di un alimento funzionale, che contiene calcio, magnesio, vitamine B2 e C, privo di derivati del latte, pensato per andare incontro alle esigenze di una popolazione giovane, sempre più attenta alla qualità nutrizionale di ciò che mangia e impegnata in attività fisiche regolari.

Per questo lo scenario ideale del consumo di Hydro:ICE, che contiene 77 calorie, non è più quello della spiaggia o di un altro ambiente estivo, con temperature calde che incoraggiano il consumo di qualcosa di ghiacciato. Piuttosto, è una palestra o un ambiente outdoor di qualsiasi tipo dove si svolga un’attività fisica intensa, dopo la quale si senta la necessità di reintegrare i sali perduti. Oppure una serata in cui si balla, anche se il lancio mondiale, in realtà, è avvenuto nella famosa spiaggia Blue Marlin dell’isola di Ibiza. Dolcificato solo con zucchero e senza edulcoranti, contiene un’anima gelatinosa dove si concentrano le vitamine e il magnesio, e ha con la particolarità di illuminarsi al buio: a Ibiza, infatti, è stato offerto a ragazzi che stavano ballando, di notte, in una piattaforma sulla spiaggia.

Un ghiacciolo funzionale?

Secondo quanto affermato dalla stessa azienda, i clienti ideali sono edonisti sani, cioè persone che privilegiano sia il piacere (l’edonismo appunto) che la salute, e lo scopo è rinfrescare in modo funzionale gli adulti. Il fatto poi che il ghiacciolo si presti alle foto e ai video, grazie al giallo fosforescente, non è certamente un caso: Julien Barraux, direttore creativo di Magnum Ice Cream Company, ha espressamente citato i consumatori digitalmente connessi.

La notizia, ripresa dal sito FoodNavigator, di per sé non sarebbe di particolare interesse: potrebbe essere solo una strategia intelligente per diversificare l’offerta nel mercato dei gelati, stabile da molti anni. Tuttavia, come spesso accade, le decisioni di una multinazionale precedono e orientano quelle analoghe di altre aziende, sono un segno dei tempi, e il risultato di un approccio che vuole sfruttare le innovazioni per interpretare un cambiamento in atto nella società. Hydro:ICE potrebbe essere il precursore di una nuova generazione di dolci ghiacciati, dagli ingredienti attentamente controllati, e da consumare come integratori.

Da un punto di vista strettamente aziendale, entro il prossimo novembre Magnum Ice Cream Company dovrebbe staccarsi da Unilever, per diventare un’azienda a sé stante (ma pur sempre all’interno del gruppo Unilever), e Hydro:ICE dovrebbe essere uno dei prodotti di punta della nuova company. La speranza è quella di continuare a vendere i suoi prodotti iconici insieme a quelli più nuovi negli oltre 80 Paesi che attualmente sono raggiunti da Unilever. Dal punto di vista dei consumatori, invece, una domanda sorge spontanea: ne avevamo veramente bisogno?

