In Francia, Unilever ha citato in tribunale la catena di supermercati Intermarché per aver esposto nei punti vendita cartelli che segnalavano ai consumatori la sgrammatura (shrinkflation) di alcuni prodotti marchiati Knorr, Magnum e Carte d’Or. La sgrammatura è un’operazione portata avanti dalle aziende che riducono il peso del prodotto mantenendo lo stesso prezzo. I cartelli esposti ponevano l’accento sulla riduzione di peso del gelato Magnum arrivata a 70 grammi. In questo modo il prezzo al kg lievita fino al 39%. Sui cartellidi Intermarché cartelli compariva la scritta “Avant, Magnum ça voulait dire grand”, cioè “Prima, Magnum significava grande”.

Unilever, infastidita da questa iniziativa, avrebbe inviato in alcuni punti vendita degli ispettori per cercare di rimuovere i cartelli ritenuti ‘denigranti’. A questa mossa sarebbe seguita la denuncia. L’udienza davanti al giudice è prevista per il prossimo 31 gennaio.

122 prodotti sotto accusa Intermarché non è l’unica catena che ha deciso di segnalare ai consumatori i produttori che adottano pratiche poco corrette come la sgrammatura. Lo scorso autunno Carrefour aveva esposto manifesti che denunciavano la riduzione di peso di diversi prodotti. Secondo il sito francese Bfmtv la lista dei prodotti che hanno subito una sgrammatura in Francia comprende 122 nomi (clicca qui per vedere l’elenco).

Il governo francese ha l’intenzione di adottare provvedimenti per obbligare i rivenditori a informare i consumatori quando riducono le dimensioni o il peso di un prodotto. Si tratta di un provvedimento da concordare con Bruxelles.

