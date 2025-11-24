Parte da Predaia e dopo circa un chilometro arriva in profondità, a 450 metri, fino nelle viscere della miniera Rio Maggiore, laddove finora arrivavano solo i camion, per caricare le casse di mele conservate nelle celle ipogee di San Romidio. La nuova funivia di Melinda, finanziata con sei milioni dal consorzio, e con quattro da fondi del PNRR, è appena stata inaugurata, e dovrebbe consentire di evitare circa seimila viaggi in camion all’anno, pari a circa 12mila chilometri percorsi

Una storia che arriva da lontano

Sono passati quindici anni da quando Melinda, il consorzio fondato nel 1989 che conserva e rivende il 98% delle mele raccolte nel Trentino nord-occidentale, ha iniziato una profonda riorganizzazione. Era infatti il 2010 quando, a fronte di un aumento di produzione, iniziò a farsi sentire la necessità di un ampliamento dei magazzini, fino a quel momento tutti esterni e quindi esposti agli sbalzi di temperatura e agli eventi atmosferici.

Estendere ulteriormente quei depositi apparve tuttavia da subito una strada non praticabile, sia perché si volevano tutelare i paesaggi della Val di Non, sia perché l’esposizione esterna dei frutti comportava un grande dispendio energetico per mantenere le condizioni di conservazione ottimali non solo per quanto riguarda la temperatura ma anche per l’umidità e la presenza di parassiti.

In quel momento si fece avanti un’azienda coinvolta nelle attività estrattive di una miniera di dolomia della zona, chiamata Rio Maggiore, offrendo una quindicina di chilometri di gallerie ormai non più soggette alle attività minerarie, ma piene di cavità esauste e prive di una vera destinazione. Così nel 2011 iniziò una sperimentazione, sostenuta anche da alcune università, e nel 2015 le celle ipogee iniziarono ufficialmente l’attività di conservazione, favorita da alcune condizioni naturali particolarmente propizie.

Le celle ipogee di Melinda

Le cavità sono infatti perfettamente asciutte, perché oltre alla dolomia sono isolate da uno strato di un altro minerale, la marna, che le rende impermeabili, e infatti vengono utilizzate così come sono. La temperatura viene tenuta costantemente a 1°C, rispetto ai 10-11°C della miniera, e anche questo è vantaggioso, rispetto ai depositi esterni, perché è necessaria molta meno energia per contrastare la differenza di temperatura: all’esterno durante l’anno passa da pochi gradi attorno allo zero fino ai 30°C e più. Inoltre, il controllo dell’atmosfera è meno complesso ed energivoro, perché le condizioni sono stabili. In pratica, si riduce l’ossigeno (che è tra i principali agenti della maturazione) e si aumentano l’azoto e la CO 2 , arrivando a rallentare fino a quasi fermare la maturazione senza bisogno d’altro. Grazie a questo mix, le mele restano mediamente un anno senza subire particolari modifiche.

Dieci anni dopo le prime mele, le celle ne conservano in media circa 150 milioni, pari a 30mila tonnellate, sulle 400mila del consorzio (che continua quindi a utilizzare anche i depositi esterni), ma secondo i progetti gli spazi ipogei dovrebbero raddoppiare nei prossimi anni.

E ora, a un circuito già fortemente automatizzato si aggiunge la funivia, caricata automaticamente con mele di diverse varietà, tre delle quali hanno il marchio DOP: la Golden Delicious gialla, la Red Delicious, rossa e con cinque punte nella parte bassa, e la Renetta.

I pesticidi

Melinda è da anni anche al centro di polemiche per l’impiego dei pesticidi sulle mele, e per la quota riservata alle produzioni biologiche, attorno al 4%. Le mele sarebbero infatti sottoposte a irrorazioni con almeno una ventina di pesticidi diversi, come conferma anche il fatto che, nella sola regione Alto Adige, ogni anno si acquistano 4,6 tonnellate di prodotti (fonti ISTAT). In base a uno degli ultimi rapporti, relativi al 2020, ogni ettaro di superficie assorbirebbe tra gli 80 e i 120 kg di fitofarmaci, un valore elevato che spigherebbe anche la morìa di api della Val di Non.

Da anni gruppi come il Comitato per il diritto alla salute della Val di Non e Stop Pesticidi Alto Adige/Südtirol chiedono la conversione al biologico e la messa al bando di alcuni dei prodotti più pericolosi come il glifosato, il fluazinam, il ditianon e il captano, oggetto anche di una raccolta di firme su Change.org. A queste accuse i coltivatori (non solo di Melinda) rispondono spiegando la complessità della coltivazione delle mele, che dipenderebbe più di altre dai fitofarmaci. Al momento, il divieto significherebbe la fine della produzione.

La funivia è senza dubbio positiva per diminuire i trasporti su gomma, così come lo sono le celle ipogee per la conservazione, ma il problema dell’impiego dei pesticidi resta, e non sarà per niente facile trovare una soluzione equilibrata e priva di prese di posizione strumentali, da una parte e dall’altra.

