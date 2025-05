La prima settimana di maggio, nei supermercati Coop Alleanza 3.0 (presenti in Emilia-Romagna, Veneto, Marche e Puglia) tutte le fragole erano in offerta, con un prezzo ridotto del 40%. In pratica, per acquistare questi dolci frutti, simbolo della primavera, si spendevano da 3 a 7 €/kg, e si arrivava a circa 9 €/kg per quelle biologiche. Vuol dire che il prezzo pieno, che poi abbiamo rivisto la settimana successiva, oscillava da 5 a 11 €/kg, sfiorando i 15 €/kg per il prodotto certificato bio. Nello stesso periodo, sulla piattaforma di vendita online della catena Esselunga, le fragole ‘normali’ erano vendute a un prezzo variabile da 5 a 8 €/kg mentre le vaschette con fragole già lavate e pronte da mangiare però costavano quasi 20 € al chilo!

I prezzi delle fragole

A cosa sono dovute queste differenze così vistose? E perché troviamo fragole in offerta in questo periodo che dovrebbe essere l’inizio della stagione di raccolta? Ne abbiamo parlato con Duccio Caccioni, direttore Caab (Centro agroalimentare di Bologna).

“In realtà, da circa un ventennio ormai le fragole si trovano quasi tutto l’anno. – Fa notare Caccioni – La ricerca ha permesso di individuare varietà che giungono a maturazione in una finestra temporale molto ampia. In Sicilia, le prime, già nel periodo di Natale, poi nei primi mesi dell’anno arrivano dalla Calabria e dalla Campania e nel mese di marzo la disponibilità aumenta, grazie alle produzioni specializzate della Basilicata. In aprile e maggio si raccolgono le fragole prodotte in Emilia-Romagna e Veneto, mentre nel periodo estivo maturano i frutti coltivati sull’arco alpino. La seconda fase di fioritura permette inoltre una produzione tardiva, nei mesi di settembre-ottobre.”

Quasi metà della produzione nazionale proviene da Campania e Basilicata ma anche regioni del nord Italia hanno un ruolo importante. Nel 2024 nel nostro Paese sono state raccolte circa 29 mila tonnellate di fragole in piena aria e 95 mila in serra. Si tratta di una coltura certamente redditizia, ciononostante nel ferrarese diversi agricoltori dismettono la produzione. Come si spiega?

“La prima settimana di maggio le fragole italiane erano quotate fra 3,50 e 4,50 euro al chilo, alla produzione – dice l’esperto – un prezzo molto elevato per il settore. Nonostante questo, c’è chi rinuncia, perché la produzione ha costi molto elevati e in certi casi è difficile trovare il personale necessario per la raccolta, che viene effettuata a mano.”

Importazioni ed esportazioni

Quando mancano le fragole nostrane si ricorre ai frutti importati: nel 2024 l’Italia ha importato circa 25 mila tonnellate di fragole fresche, principalmente dalla Spagna, che rappresenta il 60% delle importazioni totali. Nello stesso anno ne abbiamo esportate circa 20 mila tonnellate, con Germania, Austria e Slovenia come principali mercati di destinazione.

“In Spagna hanno raggiunto un livello di specializzazione molto elevato, – dice Caccioni – l’estensione delle coltivazioni è imponente e sono diventati fornitori di tutta Europa. Le fragole spagnole, al supermercato, sono in media più convenienti della produzione nazionale.”

Il prezzo quindi dipende dalla provenienza, dalla dimensione della confezione – si abbassa acquistando confezioni più grandi – e dalla presenza di servizi aggiuntivi, come nel caso del prodotto pronto per il consumo e di quello certificato bio. Così la catena Coop offriva a 4 € (anziché 6,6) una cassettina da 1 kg di fragole provenienti dalla Spagna

Insomma, grazie alla ricerca agronomica, utilizzando varietà sempre nuove e tecniche di coltura di precisione, possiamo trovare fragole per molti mesi all’anno. E il costo, non trascurabile, è legato al contenuto di servizio e di ricerca.

Da cosa dipende il sapore delle fragole?

Cosa possiamo dire del sapore? È opinione diffusa che le fragole non abbiano più il sapore ‘di una volta’. È davvero così? Da cosa dipende?

“In generale è così, – conferma Caccioni – le varietà presenti nei supermercati sono caratterizzate da polpa soda, sopportano lunghi viaggi, sono resistenti ai funghi che causano il deperimento post-raccolta e si conservano per diversi giorni. D’altra parte, però, bisogna notare che dopo la raccolta le fragole non vanno incontro a un’ulteriore maturazione. O meglio, il colore migliora, diventa più rosso, ma la quantità di zuccheri, quindi la dolcezza del frutto, non aumenta. È chiaro quindi che queste fragole con lunga shelf-life non sono molto dolci, mentre i frutti più profumati e saporiti sono quelli maturati al sole e raccolti poco prima del consumo.”

Come scegliere?

L’impressione è che chi comincia ad acquistare fragole in marzo, trovando fra l’altro frutti poco saporiti, arrivi al momento della migliore stagione produttiva ormai stanco. Ecco, quindi, le offerte all’inizio di maggio. Con questi andamenti del mercato, in quale direzione si muove la ricerca agronomica?

“Se 10-15 anni fa si cercavano le varietà più produttive e resistenti oggi si cercano soprattutto varietà con migliori caratteristiche organolettiche. – Fa notare l’esperto – Si privilegia la qualità a scapito della quantità. E il nostro Paese punta su questo aspetto anche per le esportazioni.”

Insomma, se cerchiamo fragole davvero profumate, possiamo trovarle proprio in questo periodo dell’anno, fra maggio e giugno, preferibilmente rivolgendoci a produttori locali, per accorciare il più possibile il tempo che passa fra la raccolta e il consumo.

Un ulteriore aspetto da considerare è la presenza di pesticidi, la fragola infatti è uno dei frutti che presenta il maggior numero di residui di sostanze utilizzate durante la produzione o dopo la raccolta. Un recente test del mensile Il Salvagente ha individuato fino a sette sostanze diverse nello stesso campione. Acquistare questi frutti nel momento migliore, se possibile da produttori di fiducia, può essere un modo per ridurre il rischio di trovare residui di pesticidi.

