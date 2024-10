È in arrivo la terza edizione del Festival dell’innovazione agroalimentare, organizzato da Food Hub Srl Società Benefit, azienda che si occupa di trasferimento delle innovazioni all’interno del settore agroalimentare. L’evento, completamente gratuito per gli stakeholder italiani, si terrà online da lunedì 11 novembre a venerdì 15 novembre 2024, su una piattaforma dedicata in cui saranno svolte attività di aggiornamento, formazione, trasferimento tecnologico e networking.

Le cinque giornate online del Festival sono dedicate alle innovazioni applicate alla filiera agroalimentare, e sono così ripartite: Agricoltura, Allevamento, Trasformazione, Distribuzione e Consumi. Ogni giorno, ci saranno diverse “room” virtuali che permetteranno ai partecipanti di accedere ad oltre 40 ore di aggiornamento tenute da più di 50 speaker.

Con questa terza edizione del Festival, Food Hub si pone come punto di riferimento dell’innovazione agroalimentare e come ponte tra il mondo della ricerca e quello industriale.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e supportato da svariate realtà, fra cui Amadori, GS1 Italy, Consorzio Italbiotec, ENEA, LIC Packaging, Kamut Enterprises of Europe, Altesia, Heallo, COMSOL ,EDO Radici felici, Trevisan & Cuonzo, Tuidi, Digimark e altri. Tra i media partner dell’evento anche quest’anno c’è Il Fatto Alimentare.

Food Hub Srl SB si occupa di trasferire le innovazioni del settore agroalimentare mediante tre divisioni aziendali: Media, Academy e Open Innovation. Ha aggregato la community agroalimentare più grande d’Italia, composta da oltre 40.000 persone con l’obiettivo di stimolare la crescita professionale degli stakeholders.

