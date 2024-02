Il 10 febbraio è la giornata internazionale dei legumi dell’OMS e due giorni prima, l’otto, ci sarà un evento dedicato a Roma, seguibile anche in streaming. Una celebrazione la cui prima edizione è del 2019 e che ha lo scopo di accendere un faro su queste fonti preziose di proteine, vitamine e fibre alternative alla carne e non solo che, oltretutto. Si era scelto il 2013 come anno internazionale dei legumi, elementi preziosi non solo per la nutrizione ma anche per l’agricoltura visto che fissano l’azoto, migliorando le condizioni dei terreni.

Lo studio sui fagioli bianchi

La giornata, quest’anno, celebra anche una tendenza positiva: quella dei giovani a consumare piselli, lenticchie, ceci, fagioli, ecc: secondo un recente sondaggio della Heinz sui ragazzi inglesi, il 40% di loro nell’ultimo anno, ne ha aumentato il consumo, e il 41% li indica come ottime fonti di proteine. Ora, a ulteriore sostegno di questa scelta, uno studio pubblicato su EBio Medicine, rivista del gruppo di Lancet, suggerisce che i legumi, e in particolare i fagioli bianchi, possano modificare il microbiota intestinale in senso positivo, agendo da prebiotici, cioè da substrati per le specie batteriche migliori, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione della formazione di polipi e tumori del colon retto.

In esso gli oncologi dell’MD Anderson Cancer Center di Houston, uno dei centri di ricerca e cura oncologica più prestigiosi del mondo, hanno sottoposto una cinquantina di persone obese, con una storia di polipi o tumori intestinali, a una dieta che comprendeva anche una piccola porzione (circa 16 grammi) di fagioli, oppure no (nel gruppo di controllo), portata avanti per otto settimane e poi hanno invertito i gruppi, ossia dato i fagioli a chi non li aveva avuti, e tolto gli stessi a chi invece aveva fatto parte del gruppo di “trattamento”. Nel frattempo, ogni quattro settimane, hanno analizzato accuratamente campioni di sangue e di feci di tutti i partecipanti, per monitorare i cambiamenti.

I risultati

Alla fine il risultato è stato che, in coloro che avevano mangiato i fagioli (cotti a vapore, conservati in scatola con una soluzione di acqua e sale marino), la flora batterica intestinale era cambiata, e presentava un aumento significativo di alcune specie note per avere un effetti protettivo quali Faecalibacterium, Eubacterium e Bifidobacterium. A conferma della variazione, si è avuto anche un aumento di alcuni metaboliti batterici positivi come certi acidi grassi a catena corta e una molecola chiamata acido pipecolico. Specularmente, sono diminuiti quelli associati a specie più pericolose come l’indolo. Lo stesso tipo di tendenza è emersa con i marcatori dell’infiammazione che è diminuita, quando nella dieta c’erano i fagioli.

Tutto ciò conferma, ancora una volta, che i vegetali ad alto contenuto di fibre sono positivi per l’intestino e che i fagioli, in particolare, andrebbero consumati più spesso, anche quotidianamente, anche perché per avere benefici significativi bastano porzioni assai modeste.

