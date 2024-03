All’apparenza sembra una normale bottiglia di olio extravergine di oliva, a un prezzo super conveniente. Poi, leggendo meglio, scopriamo che in realtà dell’olio extravergine ha solo l’aspetto della bottiglia e il 15% del contenuto. Stiamo parlando di ConDisano Dante, un condimento a base di olio extravergine e oli vegetali (olio di semi di girasole e olio di semi di mais che rappresentano quasi l’85%), aromatizzato alle erbe mediterranee (0,7%) e arricchito con Vitamina D. L’altra differenza, come accennato, è il prezzo: se l’extravergine ormai è difficile da trovare sotto i 9 euro al litro, abbiamo visto questo prodotto in vendita in un supermercato Coop di Milano a 5,14 €/l.

Non è l’unico condimento di questo tipo sul mercato. Il Salvagente ha segnalato il prodotto Condì a marchio De Carolis, venduto in una bottiglia che assomiglia in tutto e per tutto a quella di un classico olio EVO. Qui l’extravergine è al 30%, mentre il resto del condimento è composto da olio di olio di semi di girasole (poco meno del 70%) e da un “aroma naturale”. Anche in questo caso il prezzo è ben al di sotto di quello dell’olio EVO: è stato acquistato a 3,49 € in un punto vendita di Roma.

Facendo una ricerca online, poi, abbiamo trovato un altro prodotto simile: si tratta di Condi con Gusto a marchio Costanza, sempre venduto in una bottiglia che ricorda quella dell’olio extravergine di oliva, ma a un prezzo decisamente più basso (3,99 € sul sito di una catena di supermercati romani). Questo prodotto contiene il 25% di olio EVO, una quota intermedia tra ConDisano (15%) e Condì (30%). Il resto è costituito da olio di semi di girasole (circa il 75%) e aroma naturale di basilico (0,05%). Voi ne avete trovati altri? Mandateci le vostre segnalazioni.

