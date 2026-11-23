L’Autorità garante della concorrenza contesta alla catena il sistema che impedisce a 350 punti vendita affiliati di ridurre i prezzi sul 95% dei prodotti.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria su Eurospin Italia e su cinque società del gruppo (Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia). L’accusa è di imporre prezzi fissi ai supermercati affiliati in franchising, impedendo loro di fare sconti. Secondo l’Antitrust si tratterebbe di una violazione dell’articolo 101 del Trattato UE. Il 18 novembre i funzionari dell’Autorità e il Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno ispezionato le sedi del gruppo e alcuni punti vendita.

Il meccanismo descritto nel provvedimento è semplice. Il contratto di affiliazione chiede al franchisee di rispettare soltanto i prezzi massimi stabiliti da Eurospin, e questo è lecito. Lo stesso contratto però obbliga l’affiliato a usare in esclusiva il programma di cassa fornito dal gruppo, e secondo una perizia informatica questo programma non consente di ridurre i prezzi dei prodotti dell’assortimento Eurospin, che valgono circa il 95% delle vendite. I prezzi vengono impostati da remoto e il negoziante non può toccarli. Il blocco funziona solo per i prodotti Eurospin: per gli articoli fuori assortimento il software permette di cambiare il prezzo.

Prezzi bloccati

Nel fascicolo c’è anche un video che lo dimostra. Per una bottiglia d’acqua naturale da un litro i campi del prezzo sono bloccati e i pulsanti per abbassarlo non si possono selezionare. Per un cavetto per smartphone fuori assortimento, invece, l’operatore porta il prezzo da 5,45 a 3,99 euro senza problemi. Gli affiliati interpellati dall’Autorità hanno confermato di non poter modificare i prezzi.

La questione non riguarda solo i rapporti tra Eurospin e i suoi affiliati, che sono oltre 350. Eurospin è il primo discount italiano: nel 2025 ha fatturato oltre 9,5 miliardi di euro e ha circa un terzo del segmento discount. Se un affiliato non può abbassare i prezzi, non può farsi concorrenza con gli altri negozi della stessa insegna, e chi ci rimette è il consumatore. L’Autorità lo sottolinea, perché questi supermercati vengono scelti proprio per la convenienza, in un periodo in cui il carrello della spesa costa sempre di più. Per l’Antitrust l’imposizione del prezzo di rivendita è una “restrizione fondamentale”, che il regolamento europeo 2022/720 non consente in nessun caso.

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