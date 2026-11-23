Nei volantini di novembre l’olio extravergine è il prodotto più scontato: 60% in meno da Esselunga, 50% da Coop. Ma chi paga lo sconto?

Basta sfogliare i volantini distribuiti da Esselunga e Coop nel mese di novembre per capire che l’olio extravergine di oliva è diventato il prodotto civetta per eccellenza. Un prodotto che si vende in perdita o quasi per far entrare i clienti nel negozio, sperando che riempiano il carrello con altri prodotti. Lo ha notato Alberto Grimelli in un editoriale su Teatro Naturale, facendo i conti in tasca a due offerte di Esselunga e di Coop.

Il caso Esselunga: Cirio a 2,99 euro

La catena di supermercati milanese propone l’extravergine Cirio (prodotto da Pietro Coricelli Spa) a 2,99 euro al litro, contro un prezzo pieno di 7,49 euro. È lo sconto più alto del volantino, il 60%, in compagnia di pasta, riso e passata di pomodoro. Secondo le stime di Grimelli, considerando un margine lordo del 25%, il prezzo d’acquisto per l’insegna sarebbe intorno ai 5,9 euro al litro. Se il produttore non ha partecipato allo sconto, Esselunga ci rimetterebbe circa 2 euro per ogni bottiglia venduta: un investimento che potrebbe sfiorare i 2,4 milioni di euro.

Grimelli fa poi un confronto interessante. Applicando lo stesso sottocosto a un olio extravergine di oliva italiano di marca il prezzo finale potrebbe arrivare a 4,99 euro al litro. Si tratta però di una cifra poco attraente, visto che di olio italiano tra 3,99 e 4,99 euro si trova già in molti supermercati. In altre parole, fare una promozione importante sull’olio italiano non conviene, perché è sicuramente più efficace proporre un olio comunitario al prezzo stracciato di 2,99 euro, che fa notizia.

Per contro Esselunga negli stessi giorni promuove la vendita di una lattina di 5 litri di olio extravergine di oliva 100% italiano a 30 euro, un prezzo interessante che non svilisce l’immagine dell’olio, abbinando la vendita a un buono sconto di 10 euro sulla spesa successiva.

Il caso Coop: un ‘novello’ che parla spagnolo

La seconda offerta è il ‘novello’ Farchioni a 5,97 euro al litro, riservato ai soci Coop con uno sconto del 50%. Il prezzo pieno è quindi di circa 12 euro al litro. Si tratta di una promozione che si ripete ogni autunno, ma l’olio non è italiano. Si tratta di una miscela di oli probabilmente e spagnoli, come dichiarato in etichetta. Nessuna irregolarità formale. Resta però il fatto che il “novello”, una tradizione tipicamente italiana legata all’olio appena franto, viene associato a un prodotto d’importazione.

Anche qui i conti non tornano. Secondo PoolRed, il sistema di rilevazione dei prezzi spagnolo, l’olio nuovo si paga al massimo intorno ai 6 euro al chilo. Il costo di cessione sarebbe quindi di 7-7,5 euro al litro, e un prezzo pieno di 12 euro implicherebbe un margine del 60% per Coop, un valore che Grimelli giudica poco credibile. È più probabile che l’olio venga venduto in pareggio o quasi. Il prezzo ‘pieno’ serve soprattutto a far sembrare enorme lo sconto, e intanto il consumatore si abitua al gusto dell’olio spagnolo spacciato per novello.

Il prezzo giusto che nessuno vuole più pagare

Il problema non è solo commerciale. Quando un alimento viene proposto per settimane a un terzo del suo valore, il prezzo stracciato diventa il riferimento nella testa dei consumatori. E il giorno in cui la promozione finisce, i 7-8 euro al litro, che sono il prezzo corretto per un extravergine comunitario di buona qualità, o i 9-10 euro e oltre di un buon olio italiano, sembrano un furto.

Chi ci perde davvero

Nel breve periodo il consumatore che compra la bottiglia a 2,99 euro fa un affare. Nel lungo periodo, però, a perderci sono tutti. I frantoi e gli olivicoltori italiani faticano a spiegare perché il loro olio costa il triplo. I marchi vedono il proprio prodotto trasformato in esca da volantino. E l’extravergine, che dovrebbe essere raccontato come un alimento di qualità con caratteristiche nutrizionali preziose, viene trattato come un prodotto indifferenziato da scegliere solo in base al prezzo.

Grimelli definisce ‘tristissima’ questa politica commerciale. Difficile dargli torto. Se la grande distribuzione vuole davvero valorizzare l’olio, come dichiara spesso nelle campagne di comunicazione, dovrebbe smettere di usarlo come prodotto civetta. Altrimenti, tra qualche anno, nessuno sarà più disposto a pagare il giusto prezzo per una bottiglia di extravergine.

© Riproduzione riservata Foto: Giulia Crepaldi per Il Fatto Alimentare, Coop