Al Caffè Florian di Venezia una turista di Lucca paga 72 euro per 1 toast, 1 croissant e 2 spritz e “supplemento musica” da 7 euro. Il prezzo era però tutto indicato nel menù.

Un conto da 72 euro per una merenda-aperitivo consumata al Caffè Florian, lo storico locale di piazza San Marco a Venezia aperto dal 1720. A pagarlo, una turista toscana originaria di Lucca, che ha raccontato l’episodio al Corriere Fiorentino, il quale ha pubblicato anche la foto dello scontrino.

Il conto comprendeva un toast (15 euro), un croissant farcito con pomodoro e mozzarella (16 euro) e due Aperol Spritz a 17 euro ciascuno. A completare la cifra, una voce che ha sorpreso la cliente più delle altre: 7 euro di “supplemento musica”, dovuti alla presenza di un gruppo di musicisti che si esibiva nel locale in quel momento.

Va precisato, però, che tutti i prezzi — incluso il sovrapprezzo per la musica dal vivo — erano regolarmente indicati nel menù consultabile dal cliente prima di ordinare. Non si tratta quindi di un addebito occulto o irregolare: le regole sulla trasparenza dei listini risultano rispettate. Del resto, consultando il listino ufficiale del locale, il conto pagato dalla turista risulta in linea con i prezzi praticati al tavolo: una colazione al Florian, ad esempio, costa 60 euro, un’acqua minerale etichettata Lauretana per Florian 11 euro. Resta il tema, più generale, del livello dei prezzi in alcuni locali storici delle città d’arte più turistiche.

© Riproduzione riservata Foto: Caffè Florian