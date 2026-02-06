Tredici giocatrici della Finlandia colpite dal virus o in isolamento. L’ISS avverte: “Massima allerta per la contagiosità elevata”.

L’allarme norovirus scuote le Olimpiadi di Milano Cortina. Il focolaio scoppiato nel Villaggio Olimpico ha colpito duramente la nazionale femminile di hockey della Finlandia: con 13 atlete tra contagiate e in quarantena, il match contro il Canada è stato rinviato. Nel comunicato ufficiale degli organizzatori si legge “la partita tra la squadra della Finlandia e la squadra del Canada nella competizione Olimpica di hockey su ghiaccio femminile, in programma per oggi (ieri 5 febbraio 2026 ndr), è stata rinviata e si giocherà ora il 12 febbraio alle 14:30 presso la Milano Rho Ice Hockey Arena.” Le autorità sanitarie hanno attivato protocolli rigidi di isolamento e disinfezione per contenere il virus, noto per la sua estrema rapidità di diffusione in ambienti confinati.

L’allarme norovirus ai Giochi di Milano Cortina ha travolto la nazionale femminile di hockey della Finlandia, trasformando il Villaggio Olimpico in un fronte di gestione sanitaria. Nonostante i tentativi iniziali di contenimento, la situazione è precipitata giovedì: dopo un allenamento mattutino, il coach Tero Lehterä si è ritrovato con sole 10 giocatrici sane su una lista ufficiale che ne richiede almeno 17. Il portavoce della Federazione finlandese ha confermato che ben 13 atlete sono state colpite dal virus o poste in quarantena preventiva.

Il rinvio

Per tutelare l’integrità della competizione e la salute delle persone coinvolte, il CIO (Comitato Internazionale Olimpico) ha ufficializzato il rinvio della sfida al 12 febbraio presso la Milano Rho Ice Hockey Arena. Nel comunicato si legge: “la scelta è stata fatta collettivamente e in conformità con i principi di salute e sicurezza stabiliti, con la salute e il benessere di giocatrici, staff tecnico, ufficiali di gara e tutti i partecipanti al torneo come massima priorità”. “È una decisione responsabile che riflette lo spirito olimpico”, hanno dichiarato gli organizzatori, mentre la capitana Jenni Hiirikoski ha ribadito la resilienza del gruppo: “Restiamo calmi e focalizzati, aiutandoci l’un l’altra per superare questo imprevisto”.

Approfondimento Norovirus: i dati dell’ISS

Il norovirus (famiglia Caliciviridae) è uno dei principali responsabili di gastroenteriti acute di origine non batterica a livello mondiale. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il virus è caratterizzato da una resistenza ambientale eccezionale: può sopravvivere a temperature superiori ai 60°C e anche in presenza di cloro, normalmente utilizzato per disinfettare le acque potabili. E persistere nelle feci dei soggetti infetti per oltre 72 ore dopo la guarigione clinica.

La trasmissione avviene principalmente per via oro-fecale o attraverso aerosol. L’ISS evidenzia che la carica infettiva necessaria è bassissima (bastano 10 particelle virali), rendendo critici i contesti comunitari come mense o spogliatoi. Poiché non esiste un vaccino, le uniche misure efficaci sono il ripetuto lavaggio delle mani e la disinfezione delle superfici con prodotti specifici.

