“Nestlé abbandonerà il Nutri-Score” hanno scritto, festeggiando, i detrattori italiani dell’etichetta a semaforo francese (tra cui Forza Italia sul suo profilo Instragram). Peccato che le cose non stiano proprio così. È vero che il colosso svizzero ha annunciato la decisione di rimuovere il logo nutrizionale entro un anno, ma soltanto in Svizzera e solo su alcuni marchi locali (Cailler, Thomy, Leisi, Incarom, Chokito, Henniez, Nestea e Romanette). Negli altri Paesi europei in cui lo utilizza, invece, non cambia nulla, e i marchi internazionali venduti anche in Svizzera continueranno ad avere il Nutri-Score in etichetta.

La decisione di Nestlé arriva dopo aver preso atto che, sebbene il Nutri-Score sia raccomandato ufficialmente da Santé Publique Suisse, il sostegno politico è notevolmente diminuito nel Paese e il livello di adozione dell’etichetta è molto basso. Spesso, infatti, i prodotti dei marchi di Nestlé sono gli unici o quasi con il Nutri-Score in etichetta, e per questo motivo “non è più in grado di giocare il suo ruolo, cioè permettere ai consumatori di confrontare il valore nutrizionale dei prodotti all’interno di una categoria,” si legge nel comunicato con cui l’azienda spiega la sua scelta.

Nestlé afferma di continuare a sostenere l’adozione del Nutri-Score in tutta Europa e di essere impegnata per la trasparenza nutrizionale, anche in Svizzera. Tuttavia, Serge Hercberg, professore di Nutrizione all’Università Sorbonne Paris Nord e creatore dell’etichetta, bolla la decisione della multinazionale come “basata su argomentazioni assurdamente contraddittorie.” In un post su LinkedIn, lo scienziato scrive “Nestlé non può da un lato affermare a gran voce la sua volontà di offrire ai consumatori trasparenza sulla qualità nutrizionale dei suo prodotti e, dall’altro, sopprimerla su alcuni dei suoi marchi e in alcuni Paesi”

