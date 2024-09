Il digiuno intermittente è una delle diete più popolari degli ultimi anni, sostenuta da libri, messaggi social e testimonial, nonostante alcuni lavori abbiano mostrato che gli effetti sul peso svaniscono appena la si abbandona e che non si tratta di un regime alimentare adatto a tutti. Uno studio pubblicato a fine agosto su Nature potrebbe raffreddare ulteriormente gli entusiasmi. In esso si ipotizza infatti che il digiuno sia associato a un aumento del rischio di sviluppare polipi intestinali o di accelerare l’evoluzione di quelli esistenti verso forme tumorali. Più in generale, ricorda quanto poco si sappia sul momento in cui si ricomincia a mangiare e come sia indispensabile saperne di più prima di consigliare quella dieta indiscriminatamente.

Lo studio di Harvard sul digiuno



Già nel 2018 un team di ricercatori aveva dimostrato il coinvolgimento delle cellule staminali nei meccanismi attivati dal digiuno. Sarebbero proprio queste cellule, grazie alla loro capacità di proliferare e alla loro scarsa specializzazione, a spingere l’organismo a bruciare grassi anziché zuccheri in condizioni di deprivazione, soprattutto per ricostituire le membrane intestinali danneggiate. Il digiuno, infatti, non è a costo zero per l’organismo e lascia dietro di sé lesioni intestinali che vanno riparate.

Anche in considerazione di quei dati, i ricercatori si sono chiesti che cosa accada quando si ricomincia a mangiare dopo un digiuno prolungato. A tale scopo hanno lavorato su gruppi di topi: uno costretto a un digiuno di 24 ore e studiato immediatamente alla fine del digiuno e un altro a cui è stato somministrato il cibo dopo le 24 ore di astensione ed è stato studiato dopo essersi alimentato. Il risultato è stato che, nell’ultimo gruppo, la proliferazione delle cellule intestinali è stata più intensa e veloce rispetto a quanto accaduto negli altri (compreso quello di controllo). Questo è avvenuto grazie all’attivazione delle cellule staminali e alla secrezione di una grande quantità di poliammine, molecole note per essere al centro dei processi di divisione e moltiplicazione cellulare.

Lo sviluppo di polipi e tumori alla ripresa dell’alimentazione

L’intensa attività proliferativa può però essere pericolosa, se per esempio si hanno geni che predispongono al tumore del colon retto, o se vi sono polipi e lesioni pretumorali. Attivando i geni implicati nel tumore (e quindi simulando una situazione di predisposizione al tumore o di rischio), si vede che, quando riprendono a mangiare dopo il digiuno, i topi sviluppano polipi e tumori più in fretta rispetto agli altri. Ora il gruppo di Yilmaz sta lavorando su tessuti umani, per valutare se quanto osservato negli animali si verifica anche nell’uomo. Lo stesso ricercatore ha sottolineato l’importanza di comprendere ogni passaggio successivo al digiuno, e non solo quello che si determinano durante l’astensione dal cibo.

Il commento critico alla ricerca



Sempre Nature, in un altro articolo, riporta il commento Valter Longo, il discusso biogerontologo autore di studi e best seller, che direttamente o attraverso una sua fondazione sponsorizza prodotti commerciali e regimi dietetici specifici e che per questo ha dovuto affrontare procedimenti legali e censure. In questo articolo, nonostante anche lui abbia condotto diversi studi su modelli animali, Longo sottolinea come si tratti solo di studi su animali, da verificare nell’uomo. Nello specifico, Longo critica che l’effetto pro-tumorale sia stato dimostrato in animali con i geni che predispongono al tumore attivati. Anche in questi animali, però, il digiuno da solo non ha lo stesso effetto di quello seguito dalla ripresa dell’alimentazione: una differenza che autorizza a pensare che ci possa essere uno stimolo specifico alla proliferazione associato alla fase post digiuno.

Gli effetti posivi del digiuno evidenziati da Valter Longo

Infine, Longo ricorda che più volte è emerso un effetto anti-tumorale associato al digiuno. Lui stesso, nel 2015 ha pubblicato uno studio, sempre su topi, nel quale si vedeva una diminuzione del 45% della crescita tumorale, oltre a un’attivazione delle cellule staminali. E suggerisce che, stando ai risultati di Yilmaz, il digiuno intermittente potrebbe essere di aiuto per malattie infiammatorie croniche dell’intestino di origine autoimmune quali il morbo di Chron e la rettocolite ulcerosa. Come stiano davvero le cose si capirà andando avanti nelle ricerche. Tuttavia, lo studio di Yilmaz ha il pregio di aver acceso un faro sulla fase che segue immediatamente il digiuno, finora mai considerata come determinante. È ora cruciale andare avanti, possibilmente senza che vi siano interessi commerciali a confondere le acque.

© Riproduzione riservata; Foto: Depositphotos, AdobeStock

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1