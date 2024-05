Una dieta vegetariana o vegana è associata a un rischio minore di sviluppare malattie cardiovascolari e oncologiche, e anche di morte, sia dovuta a queste patologie che a cause generiche. Lo conferma, con numeri che è difficile mettere in discussione, uno studio italiano, pubblicato su PLoS One dai ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dell’Università di Bologna, in collaborazione con quelli delle Università di Stanford (California) e Cambridge (Regno Unito).

Lo studio italiano: una metanalisi a ombrello

In esso, infatti, sono stati analizzati 48 studi pubblicati tra il 2000 e il 2023, tra i quali alcune altre metanalisi (che avevano quindi già effettuato una valutazione di più ricerche), per un totale di diverse migliaia di persone valutate per gli indici di rischio, l’incidenza di malattie e i decessi, in quella che viene definita metanalisi a ombrello.

Il risultato è molto chiaro. In generale, infatti, chi segue una dieta a prevalenza vegetale ha indici di rischio cardiovascolare, oncologico e di morte sempre migliori rispetto a chi mangia abitualmente carne (soprattutto se lavorata). Tra questi vi sono la pressione sanguigna, il metabolismo degli zuccheri, le proteine che indicano infiammazioni e il controllo del peso. Tra le patologie che maggiormente beneficiano di un grande apporto di frutta e verdura vi sono gli infarti, i tumori dello stomaco e in generale dell’apparato gastrointestinale e quello della prostata, e poi la probabilità di morire per una malattia cardiovascolare.

La dieta vegetariana contro l’eccesso di proteine

Per quanto riguarda le donne in gravidanza, invece, una dieta vegetariana o vegana non risulta associata a una diminuzione del rischio di diabete gestazionale o ipertensione, rispetto a una onnivora. Rispetto ai possibili aspetti negativi, anche se non si può generalizzare, perché le decine di studi considerati sono stati svolti con metodologie differenti, talvolta le diete vegetariane o vegane comportano la necessità di una supplementazione con alcune vitamine, a partire dalla B12.

Per l’eterogeneità delle ricerche condotte negli ultimi due decenni, e per alcuni possibili rischi, secondo gli autori, non si può consigliare a tutti una dieta a base vegetale, almeno fino a quando non saranno effettuati studi sufficientemente convincenti e condotti con metodologie statisticamente inattaccabili. Però si può – e si deve – ricordare a tutti che, in media, si mangiano troppe proteine animali, e sarebbe opportuno ridurne la quantità giornaliera, aumentando parallelamente quella di alimenti vegetali.

I dati europei

Da questo punto di vista, secondo un rapporto della European Fresh Produce Association- Freshfel Europe, i cittadini di solo sei dei 27 stati europei consumano una quantità di verdura sufficiente, rispetto a quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e cioè 400 grammi al giorno. Nel 2022, la media è stata di 350 grammi, con un calo del 5% rispetto al 2021: un valore che è inferiore del 3% circa a quello della media degli ultimi cinque anni, e che è preoccupante, anche perché durante la pandemia la tendenza era stata verso una dieta più sana. E secondo i primi dati, non sta andando meglio neppure ora: tra il 2023 e i primi mesi del 2024 la diminuzione in alcuni casi sarebbe addirittura del 10%. Si sarebbe perso tutto il terreno guadagnato durante la pandemia.

Secondo gli autori, ciò dipende dal rincaro dei prezzi al dettaglio, dalla carenza di politiche dedicate e dal parallelo continuo aumento di offerte di alimenti di pessima qualità e dai costi bassissimi. Secondo Food Navigator, la società Stellar Market Research stima che nel 2023 il mercato del cibo a basso costo valesse 574,87 miliardi di dollari e, soprattutto, che entro il 2023 aumenterà fino a 860,98 miliardi di dollari. È evidente che occorrono contromisure, e in fretta.

Anche perché, finora, nessuna delle politiche europee che avrebbero dovuto guidare i cittadini verso un’alimentazione migliore (tra le quali i grandi piani l’European Green Deal, la Farm to Fork Strategy, il Circular economy action plan, e lo Europe’s Beating Cancer Plan) ha avuto le ricadute sperate. Sarà dunque opportuno che la prossima dirigenza comunitaria ne prenda atto, e trovi strategie più efficaci.

