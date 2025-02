Il consumo regolare e prolungato di qualsiasi yogurt potrebbe esercitare un effetto protettivo nei confronti di un tipo di tumore del colon. Lo suggerisce uno studio nel quale sono stati valutati i dati di migliaia di persone di cui erano disponibili informazioni dettagliate sulla salute e sulle abitudini alimentari in un arco di tempo molto lungo.

Lo studio di Harvard

A effettuarlo sono stati i medici e i ricercatori della T.H. Chan School of Public Health dell’Università di Harvard e quello del Brigham and Women’s Hospital di Boston, che hanno lavorato su due dei più importanti studi di popolazione degli ultimi decenni, coordinati dai loro centri: quello cosiddetto delle infermiere, e quello sul personale sanitario maschile, che continuano a costituire una fonte inesauribile di informazioni. Il primo, chiamato Nurses’ Health Study (NHS), ha seguito circa 100.000 infermiere a partire dal 1976 (oggi è giunto alla terza generazione di persone seguite, per un totale di 280.000 soggetti reclutati). Il secondo, chiamato Health Professionals Follow-up Study (HPFS), ha rappresentato la controparte maschile, arruolando, nel 1986, circa 51.000 tra medici, infermieri e operatori sanitari, e ancora oggi segue circa 20.000 persone.

In totale, poco più di 3.000 di loro hanno sviluppato un tumore del colon, e per circa 1.100 erano disponibili le informazioni sulla presenza o meno di tumori positivi al bifidobatterio (una tipologia specifica di questa famiglia di neoplasie che insorge nella parte destra del colon). Tra questi ultimi, circa uno su tre era positivo, e due su tre negativi.

Yogurt e tumore al colon

Come hanno poi riferito su Gut Microbiome, controllando le abitudini alimentari, hanno visto che chi era abituato a consumare due o più yogurt alla settimana, di qualunque tipo, aveva un’incidenza inferiore del 20% dei tumori positivi al bifidobatterio. Si tratta di un dato interessante, anche perché questi tumori sono considerati più pericolosi di altri tipi di cancro del colon retto. Per quanto riguarda tutti i tumori del colon in generale, l’effetto protettivo sarebbe più sfumato, al limite della significatività statistica.

L’interpretazione

Come accade sempre in questo tipo di ricerche, non si dimostra l’esistenza di una relazione di causa-effetto, e cioè che consumare yogurt abbia effettivamente un’azione specifica sulla formazione dei tumori positivi al bifidobatterio. Piuttosto, si segnala l’esistenza di una relazione: quali che siano le cause, chi mangia yogurt regolarmente sembra essere meno colpito da quel tipo di malattia. Secondo gli autori, questo conferma numerosi altri studi che hanno fatto emergere un effetto benefico per i derivati fermentati del latte e non solo sulla salute dell’intestino. Questo, a sua volta, dipenderebbe dal fatto che i prodotti fermentati contribuiscono a riequilibrare le specie batteriche presenti – nello specifico: alcuni tipi di bifidobatteri associati a tumori – e forniscono molecole preziose per il mantenimento delle specie considerate positive.

Inoltre, è dimostrato che agiscono positivamente sulla parte del sistema immunitario regolata dall’intestino e sull’infiammazione, e che aiutano a rinnovare le membrane, mantenendole sane. Tuttavia, molto resta da capire e soprattutto da dimostrare con esperimenti specifici e con indagini sulle persone, prima di poter consigliare il consumo di yogurt come strumento di prevenzione.

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1