La dieta mediterranea non è quella immaginata da molti politici e alcuni ministri, che a ogni piè sospinto promuovono gli alimenti Made in Italy più esportati all’estero come prosciutti, salumi e formaggi DOP, ma anche prodotti industriali come Nutella. Questa è solo propaganda. Si confonde volutamente la dieta mediterranea con i prodotti tradizionali italiani, qualsiasi essi siano. Il modello mediterraneo, invece, è basato su un consumo elevato di verdure, frutta fresca, frutta a guscio, legumi e cereali, preferibilmente integrali, conditi con olio d’oliva.

La dieta mediterranea prevede anche l’assunzione moderata di pesce, uova, carni bianche (pollo, coniglio…), latte e latticini. Si deve limitare la carne rossa, mentre le carni trasformate come i salumi e i dolci sono da consumare solo occasionalmente. Come se non bastasse il modello mediterraneo invita a scegliere prodotti minimamente trasformati, locali e stagionali. Diciamo che prosciutti e salumi come pure i latticini promossi sul campo dai politici e dalle lobby di settore ha un ruolo davvero poco rilevante e si dovrebbero consumare moderatamente.

Alimenti vegetali freschi e locali

Ma la dieta mediterranea non è solo una serie di ricette da applicare in cucina, è anche uno stile di vita che l’Istituto Superiore di Sanità sintetizza molto bene in pochi punti.

Il concetto è stato storicamente sviluppato da Ancel Keys e Francisco Grande negli anni ’50 e ‘60 del Novecento per descrivere le abitudini alimentari di diversi popoli dell’area del Mediterraneo. La caratteristica comune era il consumo abbondante di alimenti vegetali (verdure, patate, legumi, frutta a guscio, cereali, frutta fresca), di olio di oliva come fonte principale di grassi, di pesce, di quantità basse di carni (prevalentemente bianche), di un consumo da basso a moderato di latticini. La dieta mediterranea è stata iscritta nel 2010 nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

La dieta mediterranea è uno stile di vita

Oltre agli aspetti nutrizionali – che includono abitudini alimentari consapevoli come la scelta di prodotti a chilometro zero e provenienti da filiera corta e secondo la stagionalità – nel concetto di dieta mediterranea sono presenti elementi legati allo stile di vita sostenibile: l’attività fisica, il contrasto alla sedentarietà e un adeguato numero di ore di sonno/riposo, la convivialità e la socialità, intese nel loro significato più ampio e profondo.

La dieta mediterranea è in linea con i principi di biodiversità, promuove la connessione sociale e intergenerazionale, attraverso pasti condivisi e pratiche comunitarie. Questo approccio globale contribuisce al suo riconoscimento come modello di vita sostenibile in grado di promuovere la salute.

Piatti unici

La dieta mediterranea privilegia cotture in tegame, al vapore, in forno oltre ad adattarsi molto bene alla preparazione di piatti unici capaci di assicurare da soli tutti i nutrienti che normalmente derivano da più portate consumate separatamente. Per esempio pasta con i legumi (fagioli, ceci, piselli, lenticchie…), paste asciutte con condimento di carne e formaggio, minestroni e zuppe di cereali con verdura, olio e formaggio grattugiato, pizza con mozzarella e alici

Un pasto preparato così ha i requisiti per soddisfare le esigenze dell’organismo in termini di carboidrati, proteine, grassi, vitamine, sali minerali e fibre. È sufficiente aggiungere soltanto verdura fresca e frutta per ottenere un pasto completo, equilibrato dal punto di vista nutrizionale e poco costoso.

