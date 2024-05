Utilizzare una cucina a gas in un’abitazione privata può essere dannoso per la salute. I fornelli a gas (cioè a GPL o metano) o a propano generano diversi gas che tendono ad accumularsi, e polveri sottili. E anche se il rischio dipende in misura rilevante da diverse variabili, è sempre presente, e sarebbe quindi meglio, quando possibile, installare fornelli elettrici.

La cucina a gas è sotto accusa da alcuni anni, per l’inquinamento ambientale che può produrre, e ora le preoccupazioni sono rafforzate da uno studio pubblicato su Science Advances da un gruppi di ricercatori dell’Università di Stanford, in California. Nel 2022 gli stessi autori avevano dimostrato che il metano e gli ossidi di azoto rilasciati dai fornelli delle case americane in un anno, erano equivalenti a quelli emessi da mezzo milione di automobili nello stesso periodo di tempo, e rappresentavano tra lo 0,8 e l’1,3% di tutto il metano rilasciato in atmosfera dagli USA. E avevano mostrato come il gas dei fornelli contenesse anche metano e benzene, un noto cancerogeno.

Cucina a gas ed emissioni

Ora hanno approfondito ulteriormente, andando ad analizzare l’atmosfera di oltre cento abitazioni di sette città americane soprattutto per la presenza di biossido d’azoto (NO2), e correggendo poi i dati in base a diversi fattori che avrebbero potuto influenzare i dati.

La quantità di gas e di particolati dispersi, infatti, dipende dall’aerazione naturale e da quella forzata eventualmente presente nell’impianto, da quella generata da condizionatori e ventole (a loro volta con effetti variabili a seconda delle dimensioni e delle specifiche tecniche), dal tempo di utilizzo dei fornelli, dal numero di questi ultimi, dalle dimensioni della casa, e perfino dalla qualità dell’aria della zona di residenza.

I risultati delle indagini

Per riuscire a tenere conto di tutto, gli autori hanno utilizzato uno specifico modello statistico, e alla fine hanno concluso che i residui gassosi e solidi dei fornelli arrivano in tutte le stanze della casa, anche quando questa è di grandi dimensioni. Entro un’ora dall’uso, a volte le concentrazioni sono superiori in stanze diverse dalla cucina, per esempio quando queste si trovino a un piano superiore rispetto alla prima, anche quando vi sono dei ventilatori attivi. Questi ultimi, solo quando non prevedono il ricircolo, ma sono diretti verso l’esterno, possono far diminuire la concentrazione degli ossidi d’azoto di una percentuale compresa tra il 10 e il 70%, ma non riescono mai ad azzerarla, neppure quando gli ambienti vengono arieggiati durante la cottura.

Ovviamente, poi, le dimensioni dell’appartamento contano molto: chi vive in una casa piccola può essere esposto a quantità di inquinanti quadruple rispetto a chi vive in una casa spaziosa. Oltretutto, chi vive in case piccole resta esposto per molto più tempo, perché è meno probabile che i gas si depositino o escano.

Un problema di salute

Secondo quanto scoperto, il biossido d’azoto o NO2, arriva in media a di 4 ppb (parti per miliardo), un valore abbastanza vicino alla soglia di sicurezza definita dall’Organizzazione Mondiale della sanità, che è di 5,3 ppb.

Secondo gli autori, ogni anno negli Stati Uniti circa 200.000 bambini si ammalano di asma a causa dei fornelli di casa e, di questi, un caso su quattro è attribuibile alla sola NO2, un gas tossico e responsabile di diverse patologie polmonari.

I fornelli elettrici non sono associati a emissioni, e sarebbero dunque da preferire. Ogni volta che si può.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1