Cozze e ostriche: nel Mare Adriatico arrivano le tetrodotossine. È allerta per i servizi sanitari

La questione non è banale perché le tetrodotossine possono avere effetti potenzialmente letali per l’uomo. Se vengono ingerite ad alte dosi sono in grado di bloccare la conduzione nervosa, provocando paralisi e blocchi cardiorespiratori. Le tossine conosciute come “veleno del pesce palla”, sono state identificate per la prima volta in questi pesci che convivono con batteri in grado di produrle. Per questo mangiare la carne del pesce palla è molto rischioso, tanto che ogni anno si registrano avvelenamenti in diversi Paesi del sud-est asiatico. In Giappone, in particolare, il pesce palla è alla base di un piatto tradizionale chiamato fugu, che per legge può essere preparato solo da cuochi forniti di una licenza speciale, rilasciata dalle autorità sanitarie a seguito di un esame molto selettivo. Nell’Unione Europea e in altri Paesi il commercio del pesce palla è vietato.

Le tetrodotossine sono presenti non solamente nei pesci palla, ma anche in diverse altre specie ittiche come i polpi dagli anelli blu (Hapalochlaena) e in vari crostacei e gasteropodi marini. Questa volta i campioni sono stati prelevati dai Servizi veterinari dell’Azienda sanitaria locale nell’ambito dei programmi di monitoraggio e controllo degli allevamenti di acquacoltura. Si tratta del primo rilevamento di queste sostanze in cozze e molluschi bivalvi provenienti dall’area settentrionale del Mare Adriatico, e anche della quantità più alta riscontrata in molluschi bivalvi europei.

Fino a pochi anni fa la presenza delle neurotossine non era considerata una minaccia rilevante per i consumatori. In tempi recenti però i ricercatori e le autorità hanno iniziato a occuparsi del problema, in seguito alla diffusione nel Mediterraneo di specie invasive note per essere portatrici di tetrodotossine, come il pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus).