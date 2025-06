Da oltre 15 anni, Il Fatto Alimentare informa ogni giorno migliaia di lettori su sicurezza alimentare, etichette, nutrizione, pubblicità ingannevole e sostenibilità. Lo facciamo con rigore giornalistico, senza compromessi, e senza accettare banner pubblicitari che contrastano con i nostri principi. Il sito registra circa 1,5 milioni di visualizzazioni al mese e raggiunge più di 650.000 utenti unici. Persone, ma anche tanti addetti ai lavori interessati a un’alimentazione consapevole, alla qualità dei prodotti e alla trasparenza dell’informazione.

Cosa non accettiamo

Per coerenza con la nostra linea editoriale, non ospitiamo banner di marchi di acqua minerale, integratori alimentari non basati su evidenze scientifiche, diete miracolose o sistemi dimagranti privi di fondamento, junk food e alimenti ultra processati. Un altro aspetto importante è che non pubblichiamo contenuti editoriali sponsorizzati o altre forme di pubblicità mascherata da articoli veri.

Cosa cerchiamo

Siamo alla ricerca di sponsor etici: aziende, enti, banche, assicurazioni, cooperative con progetti che promuovono uno stile di vita sano e sostenibile. Siamo interessati a collaborazioni con: editori, istituzioni, enti pubblici o privati attivi su salute e alimentazione, servizi legati all’educazione alimentare, scienza, ambiente, produttori di alimenti di qualità certificata.

Cosa offriamo

Offriamo visibilità su un sito con un pubblico attento, consapevole e molto fidelizzato; formati pubblicitari chiari e trasparenti, senza compromessi e ambiguità editoriali.

