La catena di supermercati Carrefour dopo avere smesso di vendere il 4 gennaio 2024 i prodotti della multinazionale PepsiCo nei punti vendita francesi, ha annunciato di voler estendere l’iniziativa anche nei supermercati Italiani e in quelli situati in Belgio e Spagna.

Vuol dire che presto sugli scaffali dei carrefour italiani i consumatori non troveranno più articoli come i cereali per la colazione Quaker Oats, il tè Lipton, le patatine Lay’s, oltre alle bottiglie di Pepsi Cola, 7 Up e Gatorade. Carrefour che conta oltre 12 mila supermercati in 30 Paesi, non ha precisato quando prevede di interrompere la vendita dei prodotti PepsiCo in Italia Belgio e Spagna.

Carrefour ha posto nei punti vendita un cartello con la scritta : “Non vendiamo più questo marchio a causa di aumenti di prezzo inaccettabili”. La multinazionale negli ultimi anni ha aumentato regolarmente i prezzi registrando un costante incremento dei profitti.

Sgrammatura per risparmiare

La multinazionale ha dichiarato che ha intenzione di ridurre le dimensioni delle confezioni e il contenuto. La riduzione delle dimensioni e del contenuto del prodotto senza diminuire i prezzi potrebbe configurarsi come una sgrammatura. Si tratta di una strategia che viene aspramente criticata dalle organizzazioni dei consumatori perché in un certo senso illude le persone di risparmiare quando fanno la spesa .

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos

