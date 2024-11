Carrefour Francia ha cancellato o allungato le date di scadenza di più di 500 prodotti. L’iniziativa, partita nel 2018, ha lo scopo di ridurre lo spreco alimentare. Secondo uno studio europeo, infatti, il 10% di tutto il cibo buttato aveva superato la scadenza o il termine minimo di conservazione, ma in molti casi era ancora perfettamente commestibile. Per questo, come riferisce il magazine dei consumatori Que Choisir, la catena francese ha deciso di rivedere, quando possibile e consentito dalle normative vigenti, le date apposte sulle etichette.

I prodotti senza scadenza

Per alcuni prodotti, Carrefour ha eliminato del tutto il termine minimo di conservazione (TMC) e lo ha sostituito con a dicitura “si conserva senza limiti di tempo”, accompagnata dalle istruzioni di conservazione. “Lo abbiamo fatto in particolare per il sale, lo zucchero, l’aceto o alcune caramelle, ma siamo vincolati da un regolamento europeo che elenca una lista limitativa degli alimenti in cui è consentita l’assenza di TMC, – spiega Bertrand Swiderski, direttore dello sviluppo sostenibile del gruppo Carrefour. – Abbiamo chiesto alla Commissione di modificare l’elenco e di integrare altri prodotti senza rischio di deterioramento come il miele, la pasta, il riso o le lenticchie.” Va precisato, però, che Carrefour non è l’unica azienda ad aver eliminato il TMC da alcuni prodotti non deperibili.

Scadenze e TMC più lunghi

Per centinaia di prodotti, invece, Carrefour ha allungato il termine minimo di conservazione, dopo aver condotto test sulla sicurezza e la qualità. Per esempio, il TMC della pasta, del riso e delle lenticchie rosse è stato prolungato di sei mesi, mentre quello dei sottaceti addirittura di un anno. Carrefour ha esteso anche la durata di latte e panna UHT (un mese), burro (da una a tre settimane), pancetta (20 giorni) ed emmental (10 giorni), solo per fare qualche esempio.

Le iniziative di Carrefour Italia

E nel nostro Paese? Abbiamo contattato Carrefour Italia, che ci ha spiegato come “in conformità alla normativa europea, non apponiamo alcuna data di conservazione sui prodotti esentati da tale obbligo, e per i prodotti a marchio ci basiamo scrupolosamente sulla shelf-life indicata dai nostri fornitori.” Per il momento, quindi, nono sembra sia previsto un prolungamento delle scadenze nel nostro Paese.

Carrefour Italia, tuttavia, ha intrapreso da tempo diverse iniziative per ridurre lo spreco di prodotti vicini alla scadenza o al TMC. “Ad oggi, Carrefour Italia ha attivato un progetto pilota che offre a clienti e collaboratori la possibilità di acquistare, con uno sconto del 70%, prodotti non freschi che, pur superando il TMC, mantengono tutte le garanzie di sicurezza alimentare. Questa iniziativa coinvolge i nostri punti vendita Market e Iper diretti, coprendo categorie come oli, condimenti, prodotti da forno, farinacei e bibite.” Carrefour Italia, inoltre, ha aderito anche all’iniziativa “Etichetta Consapevole” di Too Good To Go, inserendo sulle etichette di alcuni prodotti il messaggio “Osserva, Annusa, Assaggia”, per invitare consumatori e consumatrici a esaminare alimenti e bevande che hanno superato il TMC prima di buttarli.

