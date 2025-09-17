Non solo in oriente, dove il mercato, soprattutto quello illegale, è fiorente. Anche in occidente, tra le due sponde dell’Atlantico, si vende abitualmente carne di squalo, con alcune aggravanti: si commerciano specie ad alto rischio di estinzione; lo si fa con denominazioni che non permettono al consumatore di capire che cosa, esattamente, stia acquistando; lo si fa tenendo i prezzi molto bassi, e incoraggiando così una pesca che è illegale, per alcune specie.

È impietoso il quadro che emerge da uno studio sulla carne di squalo venduta negli USA, e pone domande anche su ciò che accade anche in Europa. Anche qui, infatti, la carne di squalo è apprezzata e venduta per esempio come ‘smeriglio‘ (Isurus paucus), che non sono immediatamente associati da tutti agli squali, con la conseguenza che si commercializzano anche specie che sarebbe meglio non consumare, per l’elevato contenuto in mercurio e arsenico.

Lo studio sulla carne di squalo

Per verificare che cosa accade negli USA, i ricercatori dell’Università della Carolina del Nord di Chapell Hill hanno acquistato una ventina di prodotti commerciali nei supermercati, nelle pescherie e in negozi asiatici, e dieci online (sotto forma di pesce secco). Quindi li hanno sequenziati, per capire di che specie si trattasse e per confrontare i risultati con quanto era riportato in etichetta.

Come hanno riferito su Frontiers in Marine Science si sono trovati di fronte a una situazione che sembra sfuggire a ogni controllo, perché il 93% dei campioni (27 su 29) presentava diciture ambigue, e anche quando si parlava di squali o di mako, non c’era modo di capire di quale specie si trattasse. Inoltre, tra gli unici due prodotti che riportavano il nome esteso della specie, uno era sbagliato. Quello che in Italia viene chiamato appunto smeriglio, o squalo mako a pinna corta, era etichettato come squalo mako a pinna nera od orlato minore (Carcharhinus limbatus).

L’analisi del DNA

L’analisi del DNA ha poi rivelato che nei 29 campioni erano presenti ben 11 specie diverse, tre delle quali – squalo martello maggiore (Sphyrna mokarran),squalo martello smerlato (Sphyrna lewini) e squalo galeo o canesca (Galeorhinus galeus) – sono da anni nelle liste rosse dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), che indicano le specie a rischio estinzione (solo tre delle specie non erano a rischio). Oltre a essere minacciati, i primi due sono stati oggetto di diversi studi che hanno mostrato che le loro carni sono particolarmente adatte all’accumulo di mercurio, arsenico e altri metalli tossici, al punto che oggi si sconsiglia di mangiarli. Ma se non si sa che sono proprio questi gli squali presenti in un certo prodotto, è impossibile seguire quell’indicazione.

Come sottolineano gli autori, questa situazione, che si verifica negli USA è per certi versi poco sorprendente. Da anni si calcola che circa un terzo delle specie di squalo siano sull’orlo del baratro e in molti casi si stima che il rischio di estinzione sia reale. Eppure i consumi, e di conseguenza la pesca legale, così come le pratiche illegali, sono in crescita da almeno un ventennio. Favorite, anche, dalla voluta ambiguità che i rivenditori applicano alle diciture, e da altri utilizzi come quello dello squalene per i cosmetici e per alcuni farmaci.

Il mercato illegale delle pinne di squalo

Ciò che più minaccia gli squali, però, è il consumo delle carni, più di quello delle pinne, ormai limitato ad alcuni Paesi dell’estremo oriente. Così, mentre per le pinne i più grandi acquirenti sono appunto in Oriente (Cina, Hong Kong, Vietnam, Taiwan, Singapore e Malesia), per le carni il primato spetta a Italia, Brasile, Uruguay e Spagna, tutti Paesi nei quali gli ‘errori’ sulle etichette sono molto comuni. Diciture come “squalo”, magari con l’aggiunta della sottolineatura che è stato pescato in mare aperto, sono frequenti, e non significano molto, senza ulteriori chiarimenti. Tra l’altro, la carne di squalo in alcuni Paesi è venduta con denominazioni colloquiali come filetti dell’oceano o skomoro in Sudafrica, cação in Brasile, flake in Australia, rock salmon, huss, rock eel, rigg in Regno Unito e negli Stati Uniti con il termine generico dogfish.

Sarebbe quindi necessario e quindi urgente varare controlli e soprattutto norme più stringenti sulle etichettature, a tutela tanto degli squali quanto dei consumatori.

