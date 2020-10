Carabinieri dei Nas: sospensione per agriturismo e chiusura di un pub per motivi igienici; stop a 8.840 conserve di ortaggi

I Carabinieri del Nas di Bologna hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali presso un agriturismo ubicato nella provincia di Ravenna- Per questo motivo sono state decise pesanti sanzioni amministrative oltre a una segnalazione all’Autorità Sanitaria. che ha emesso un provvedimento di sospensione sino al ripristino dei requisiti autorizzativi. Il valore della struttura chiusa è pari a 150.000 euro. I due titolari sono stati segnalati all’Autorità amministrativa.

Il Nas di Livorno ha effettuato una serie di controlli per monitorare le aree di interesse della movida notturna della provincia di Pisa. In tale ambito, i militari hanno segnalato alle Autorità Amministrative il Legale Responsabile di un disco-pub, per aver mantenuto il locale in condizioni igieniche precarie. I Carabinieri, infatti, hanno accertato all’interno della cucina la presenza sulla pavimentazione e sulle scaffalature di insetti, escrementi di roditori e tracce pregresse di unto e grasso alimentare. Il personale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è intervenuto su segnalazione degli operatori e ha disposto la chiusura dell’attività, dal valore di un milione di euro circa.

Il Nas di Lecce, al termine di una verifica eseguita presso uno stabilimento per la lavorazione di verdure salentino, ha sottoposto a fermo ufficiale per sospetta non conformità 8.840 latte contenenti ognuna 9,5 kg di conserve di ortaggi. Ulteriori accertamenti saranno finalizzati a verificare lo stato degli alimenti, stoccati in modo tale da essere esposti agli agenti atmosferici e infestanti, senza essere sottoposti al piano di autocontrollo Haccp.