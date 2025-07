L’ondata di caldo delle ultime settimane ha fatto centinaia di morti in Italia e non solo. Ma che effetti hanno le temperature particolarmente elevate sulla produzione di cibo, siccità a parte? Esiste un danno associato solo ai gradi? A questa domanda rispondono tre studi usciti negli ultimi giorni, che affrontano il tema analizzando che cosa succede a tre fonti essenziali di cibo: gli ortaggi, i polli broiler e le vacche da latte. E tutti giungono alla stessa conclusione: il caldo provoca gravi danni, ed è importante iniziare a pensare a misure adeguate.

Cereali e verdure con più zuccheri e meno vitamine e Sali

Il primo, presentato al recente congresso annuale della Society for Experimental Biology svoltosi ad Anversa, in Belgio, dai ricercatori dell’università di Liverpool, in Gran Bretagna, è uno studio sperimentale nel quale è stato verificato l’effetto di concentrazioni di CO2 e temperature elevate su cavolo, rucola e spinaci cresciuti in condizioni controllate.

Il risultato è stato che, quando aumenta l’anidride carbonica, le piante crescono prima e hanno un volume maggiore, ma non per questo hanno una qualità superiore, anzi. I test fatti con marcatori fluorescenti, e le indagini condotte con raggi X e cromatografia hanno mostrato una parallela diminuzione del contenuto in calcio e altri minerali fondamentali, e un calo generale degli antiossidanti.

L’innalzamento delle temperature (che negli esperimenti ha simulato gli scenari previsti per i prossimi anni in Europa) conduce a danni dello stesso tipo, ma ancora più marcati. In particolare, fa aumentare la concentrazione di zuccheri, ma non quella degli altri nutrienti come le vitamine e i sali, che diminuiscono, così come fanno gli antiossidanti. L’effetto finale sono verdure di qualità nettamente inferiore.

Anche se non si può generalizzare, secondo gli autori, che hanno appena pubblicato una review sul tema, è probabile che lo stress termico abbia conseguenze simili in quasi tutte le piante commestibili, non adattate ai picchi di calore degli ultimi anni. Oltretutto, nel mondo reale le stesse devono fare i conti anche con terreni sempre più poveri, contaminanti, parassiti, siccità e altri fattori stressogeni.

Polli più grassi

Il secondo studio, condotto dai ricercatori dell’Università Shinshu di Nagano, in Giappone, e pubblicato sulla rivista del gruppo Nature Scientific Reports, riguarda animali tra i più diffusi in tutto il mondo: i polli broiler, a crescita rapida, allevati in milioni di capi a tutte le latitudini. Anche in questo caso gli autori hanno sperimentato scenari diversi: polli tenuti in condizioni ottimali, oppure sottoposti a stress termico o, ancora, con meno cibo a disposizione. Il caldo limita molto l’appetito dei broiler, e si voleva verificare anche se gli effetti sulla loro salute fossero solo la conseguenza di una minore assunzione di cibo, o fossero dovuti proprio alle temperature più elevate.

Nello specifico, gli autori hanno esposto broiler di 21 giorni a 32°C per due settimane, mantenendo il gruppo di controllo e quello con poco cibo a 24°C , cioè a una temperatura ottimale. Quindi hanno controllato il peso, diversi parametri del sangue e la composizione del grasso ma, soprattutto, l’espressione dei geni. E hanno così visto che i polli esposti a 32°C non perdono peso, anche se mangiano nettamente di meno. Questo accade perché accumulano più tessuto adiposo, perché lo stress termico induce un cambiamento metabolico che ha questo risultato. Le conferme? Il caldo cambia l’espressione di ben 459 geni associati a grasso e metabolismo, e modifica anche diversi parametri ematici anch’essi relativi all’equilibrio dei grassi. D’altro canto, i polli tenuti a 24°C ma con poco cibo perdono peso armonicamente.

Anche in questo caso, quindi, l’innalzamento della temperatura porta a cibo (proteine animali) di qualità decisamente inferiore.

Meno latte se fa caldo

Infine, le vacche da latte risentono anch’esse pesantemente del caldo, nonostante si cerchi di mitigare le temperature con ventilatori, sistemi di vaporizzazione o altro. Lo dimostra il terzo studio, pubblicato su Science Advances dai ricercatori delle Università di Chicago e Parigi, che hanno lavorato sui dati di 130.000 vacche raccolti negli ultimi 12 anni, e intervistato 300 produttori di latte che avevano adottato sistemi di raffreddamento. Il risultato è che un giorno solo di caldo non particolarmente estremo (oltre i 26°C) può ridurre la produzione di latte del 10%, e che tali effetti impiegano dieci giorni prima di svanire.

Come per gli esseri umani, poi, le vacche soffrono di più quando c’è più umidità: dopo i giorni peggiori, dieci giorni non sono sufficienti per tornare alla normalità. Inoltre, purtroppo gli sforzi per mantenere le mucche al fresco sono meno efficaci di quanto sarebbe auspicabile. Già a 20°C si riesce a compensare solo la metà delle perdite, e quando la temperatura sale a 24°C, il recupero si ferma al 40%. E ciò implica che anche le fattorie e gli allevamenti più tecnologicamente avanzati potrebbero non essere pronti per le conseguenze del riscaldamento climatico.

Calo della produzione

Estendendo poi i calcoli ai primi dieci paesi produttori di latte, gli autori hanno previsto un calo della produzione del 4%, con ampie variazioni. Infatti, paesi come India, Pakistan e Brasile avrebbero una diminuzione compresa tra il 3,5 e il 4% al giorno, ma quelli che riescono a compensare meglio, perché investono sui sistemi di raffrescamento come Stati Uniti e Cina, avrebbero un calo compreso tra l’1,5 e il 2,7% sempre per ogni giorno di temperature elevate. Il tutto poi è aggravato da altri fattori di stress come il confinamento e la separazione dai vitelli, che rendono i bovini più fragili e sensibili agli effetti del caldo.

Anche in questo caso, quindi, è necessario un profondo ripensamento dei sistemi attuali di allevamento, perché anche le gestioni più virtuose non riescono a neutralizzare le conseguenze del caldo.

