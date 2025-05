Se una volta si sentiva nominare soltanto nelle serie e nei film nordamericani, oggi il burro di arachidi gode di grande popolarità anche in Italia: ormai si trova facilmente sugli scaffali di tutti i supermercati, in versione ‘creamy’ o ‘crunchy’, aromatizzato alla cannella o al cacao e anche biologico (ne avevamo parlato anche in questo articolo sulle creme di frutta secca). Ma non tutti i barattoli si equivalgono. Per facilitare la scelta, la rivista tedesca Öko-Test ha realizzato un approfondimento su questi prodotti.

Gli ingredienti del burro di arachidi

Per prima cosa, il burro di arachidi si ottiene tostando e frullando le arachidi fino a ottenere una purea, che può essere liscia (‘creamy’ o ‘smooth’) oppure granulosa (‘crunchy’). Oltre al burro, si può trovare in vendita anche la crema di arachidi: la differenza tra i due prodotti è sottile, dato che non esiste una definizione di legge. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la crema è prodotta con arachidi al 100% (e costa di più), mentre il burro può contenere anche altri ingredienti, come zucchero, sale, oli vegetali e additivi. Nulla vieta però di produrre quest’ultimo solo con arachidi tritate e ridotte in purea: per questo è sempre meglio controllare l’etichetta.

Il burro di arachidi fa bene?

Il burro di arachidi negli ultimi anni si è guadagnato la fama di alimento sano e nutriente. Ma è davvero così? In effetti si tratta di un prodotto ricco di proteine vegetali (circa 25 g per 100 g) e ad alta densità energetica, per via del suo elevato contenuto di grassi prevalentemente insaturi, in particolare l’acido oleico. Questo prodotto contiene anche molti omega-6, che possono avere un effetto pro-infiammatorio, e quindi devono essere bilanciati da un buon apporto di omega-3.

Oltre a proteine e grassi insaturi, il burro di arachidi fornisce anche minerali come magnesio, zinco e fosforo, e vitamine come la E e quelle del gruppo B. Inoltre, la crema 100% arachidi fornisce fibre, che favoriscono la digestione e garantiscono una sensazione di sazietà duratura. I rischi Fin qui gli aspetti positivi. Tuttavia, come tutti gli alimenti, anche il burro di arachidi non è esente da potenziali rischi per la salute. Per esempio, durante la tostatura delle arachidi, l’esposizione al calore degli oli vegetali può portare alla formazione di contaminanti di processo come il 3-MCPD e i glicidil esteri, sostanze sospettate di essere cancerogene. Inoltre, le arachidi sono soggette alla contaminazione da aflatossine, sostanze tossiche prodotte dalle muffe soprattutto in caso di cattiva conservazione dopo la raccolta. L’origine delle arachidi Per quanto riguarda l’origine delle arachidi, la maggior parte proviene dall’estero, in particolare Cina, India e USA. Cercando bene, tuttavia, sugli scaffali e online si possono trovare anche barattoli di burro d’arachidi prodotta con materia prima 100% italiana, come quelli di Esselunga (prodotto da Damiano) e Noberasco. Nella tabella qui sotto (tratta dall’articolo Il successo delle creme di frutta secca: sono giustificati i claim salutistici? di Valeria Balboni) vi proponiamo alcuni marchi di creme di arachidi che abbiamo trovato sugli scaffali delle principali catene di supermercati, con gli ingredienti, i valori nutrizionali e il prezzo al chilo, che variano dai 7,11 €/kg del barattolo Maribel Lidl (che è anche 100% arachidi) ai 39,74 €/kg di Náttúra. © Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, iStock Tabella: Valeria Balboni