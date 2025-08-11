MENU
In questi giorni si è parlato di conserve vegetali rimaste per ore o giorni al sole, ipotizzando che questo possa aver provocato la formazione della tossina del botulino. In realtà, le cose non funzionano così.

Perché si sviluppi la pericolosa tossina botulinica, devono esserci condizioni precise: assenza di ossigeno, pH superiore a 4,6 e temperatura favorevole. L’esposizione al sole o a temperature elevate non crea dal nulla la tossina, ma può accelerare la crescita del batterio se le spore sono già presenti in un prodotto preparato o conservato in modo scorretto.

Il botulino non si sviluppa perché le conserve sono esposte al sole

Il problema in fase di preparazione

Un altro aspetto importante è la contaminazione crociata: se un vasetto aperto e contaminato entra in contatto diretto con un altro (ad esempio tramite utensili sporchi o schizzi di liquido), il batterio o la tossina possono trasferirsi. Tuttavia, nei vasetti chiusi e sigillati il rischio di contaminazione da altri barattoli è praticamente nullo: il problema nasce quasi sempre in fase di preparazione o riempimento.

I gestori dei due truck, se il racconto dei giornali è corretto, si sono limitati a servire panini preparati con salse o verdure contaminate all’origine. In Sardegna si trattava di panini con guacamole fatta con una salsa di avocado surgelata importata dal Perù, che probabilmente era già contaminata. Per questo motivo è stato ritirato dal mercato da parte del Ministero della salute un lotto di salsa di avocado Metro Chef (come abbiamo già scritto).

Responsabilità dei truck?

Analoga la vicenda di Cosenza, dove il gestore ha servito dei panini con salamelle farciti con “Friarielli alla napoletana” che erano probabilmente contaminati da botulino. Anche in questo caso le autorità sanitarie hanno provveduto a ritirate 4 lotti di vasetti di friarielli dal mercato per sospetta presenza di botulino (come abbiamo scritto nei giorno scorsi).
L’esposizione al sole può avere accelerato la formazione di tossine ma non certo è la causa scatenante.

Il Clostridium botulinum è un batterio sporigeno che può essere presente anche  sotto forma di spore, nelle materie prime (verdure, spezie, erbe aromatiche). Se, durante la produzione (industriale o domestica), le conserve vegetali non sono acidificate oppure non sono sterilizzate correttamente a 121°C (temperatura necessaria per inattivare le spore), il batterio può sopravvivere. Nei barattoli sigillati, tenuti a temperatura ambiente, in assenza di ossigeno e con pH superiore a 4,6, le spore possono germinare e produrre tossina. Lasciare i barattoli al sole o a temperature elevate non genera la contaminazione, ma può accelerare la crescita della tossica  quando il batterio è già presente.

