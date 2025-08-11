In questi giorni si è parlato di conserve vegetali rimaste per ore o giorni al sole, ipotizzando che questo possa aver provocato la formazione della tossina del botulino. In realtà, le cose non funzionano così.

Perché si sviluppi la pericolosa tossina botulinica, devono esserci condizioni precise: assenza di ossigeno, pH superiore a 4,6 e temperatura favorevole. L’esposizione al sole o a temperature elevate non crea dal nulla la tossina, ma può accelerare la crescita del batterio se le spore sono già presenti in un prodotto preparato o conservato in modo scorretto.

Il problema in fase di preparazione

Un altro aspetto importante è la contaminazione crociata: se un vasetto aperto e contaminato entra in contatto diretto con un altro (ad esempio tramite utensili sporchi o schizzi di liquido), il batterio o la tossina possono trasferirsi. Tuttavia, nei vasetti chiusi e sigillati il rischio di contaminazione da altri barattoli è praticamente nullo: il problema nasce quasi sempre in fase di preparazione o riempimento.