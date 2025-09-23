Alcune persone sembra che attirino gli insetti, e soprattutto le zanzare. In parte dipende da ciò che indossano (i colori scuri sono peggiori di quelli chiari, da questo punto di vista), in parte da creme o cosmetici, che possono avere aromi più o meno repellenti, o viceversa attrattivi. Ma in parte dipende anche da ciò che mangiano e bevono. E, tra le bevande, la birra sembra essere una sorta di magnete per le zanzare perché, oltre all’alcol, una volta metabolizzata sprigiona sostanze volatili molto gradite agli insetti. Che sia così lo hanno dimostrato i ricercatori dell’Università Radboud di Nimega, nei Paesi Bassi, che hanno compiuto un singolare esperimento sul campo.

La scatola delle zanzare

Per analizzare una situazione il più possibile realistica, sono andati a un festival di musica che si tiene ogni anno a Lowlands, e hanno portato con loro delle zanzare del genere Anopheles, le stesse che trasmettono la malaria se infettate dal plasmodio (in questo caso, ovviamente, non lo erano). Giunti sul posto, hanno allestito quattro container come laboratori mobili, e montato all’interno un dispositivo appositamente studiato, costituito da una sorta di gabbia piena di insetti nel quale i volontari dovevano inserire un braccio, protetto da un apposito materiale, che permetteva alle zanzare di appoggiarsi e annusarlo, ma non pungerlo. Nel frattempo una telecamera filmava accuratamente tutti gli insetti che si posavano su ognuna delle braccia. Per controllo, in un’altra parte della gabbia era inserito un pannello intriso di zucchero, anch’esso amato dalle zanzare.

Cinquecento persone hanno aderito alla richiesta di effettuare il test e di rispondere a un questionario nel quale hanno dovuto segnalare tutto ciò che avevano mangiato e bevuto, le pratiche di igiene personale dei giorni precedenti e ciò che avevano fatto durante i concerti.

Bevitori di birra contro non bevitori

Confrontando le immagini dei bevitori di birra e quelle dei non bevitori con le abitudini riferite, la differenza è risultata piuttosto netta: i primi erano 1,35 volte più attraenti per le zanzare, dei secondi.

Come riferito su BioRXiv (il sito in cui è possibile pubblicare gli studi in attesa di revisione), i ricercatori hanno notato anche un’altra caratteristica amata dalle zanzare: il fatto che persona la notte prima avesse dormito con qualcuno o che avesse fumato marijuana. Al contrario, aver messo una crema solare o aver fatto una doccia da poco sono risultati essere fattori di dissuasione. Non senza ironia, il commento degli autori è stato: “Abbiamo scoperto che le zanzare sono attirate da chi evita le creme solari, beve birra e dorme con qualcun. Semplicemente preferiscono gli edonisti tra di noi”.

Il significato

Al di là delle facili battute, il problema della diffusione delle zanzare e delle malattie da esse veicolate è sempre più pressante, come si è visto anche questa estate con i focolai italiani di febbre del Nilo occidentale e chikungunya, e come si vede in tutto il mondo con l’aumento, tra gli altri, della dengue. Anche se si tratta di un singolo test, mette in luce il ruolo della birra, finora non considerata particolarmente a rischio.

In generale, identificare i fattori protettivi e quelli che aumentano la probabilità di essere punti è importante, per fornire alla popolazione almeno qualche indicazione di base: se si vuole evitare di attrarre le zanzare è meglio non bere birra.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, Depositphotos