Dal prossimo mese di febbraio, Barilla ridurrà i prezzi del 7 sino al 15%. “Si tratta di una grande operazione – precisa l’azienda a Il Fatto Alimentare – che riguarderà non solo i famosi Spaghetti n. 5 ma gran parte dell’assortimento della pasta. Poi ci sono molti prodotti Mulino Bianco, biscotti, merendine, fette biscottate, pani. Ma anche alcuni articoli della Pavesi, come le Gocciole, brand di proprietà del gruppo“. La decisione avrà sicuramente un impatto positivo sulla spesa alimentare dei molti italiani che, sempre di più, fanno fatica ad arrivare a fine mese. Questa volta non siamo di fronte ad annunci aleatori e privi di concretezza come quelli di alcuni ministri. La strategia dell’azienda permetterà a molte famiglie di incidere positivamente sull’importo della spesa settimanale, continuando ad acquistare i propri prodotti preferiti.

La promozione durerà sino al 31 dicembre del 2024. “Si tratta – continua Barilla – di un’operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti e ai distributori“. In altre parole Conad, Coop, Esselunga, Iper e le altre insegne pagheranno dal 7 al 15% in meno su un significativo paniere di prodotti Barilla, Mulino Bianco e Pavesi. Spetta quindi alle varie catene decidere quanto sconto riversare sullo scaffale. A questo punto però diventa molto difficile per i supermercati non abbassare in modo significativo i prezzi.

C’è un effetto collaterale dell’operazione molto importante, evidenziato da Luigi Rubinelli su Alimentando, che focalizza l’attenzione sulla ricaduta della promozione nel settore. Secondo le regole del marketing quando il leader del settore (in questo caso Barilla) abbassa i prezzi, le altre aziende devono adeguarsi e ridurli a loro volta. Questo vuol dire che dal prossimo mese di febbraio i prezzi di pasta, biscotti e merendine di tutte le marche potrebbero subire una forte riduzione di prezzo. Siamo di fronte a una promozione unica nell’ambito del commercio negli ultimi 40 anni che farà molto discutere, ma che è sicuramente una bella notizia per i consumatori.

