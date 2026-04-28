Oltre il consumo: le sfide etiche dietro il frutto più amato dagli italiani.

Anche la banana ha una sua storia e, il frutto giallo sembra essere, secondo un’analisi effettuata nel 2025, uno dei frutti esotici più amati e consumati dagli italiani e presente nell’86% dei carrelli della grande distribuzione, percentuale che sembra non avere eguali nel reparto ortofrutta.

E così, il 15 aprile, la banana diventa protagonista grazie al World banana day che, quest’anno, diventa un occasione per parlare delle sfide globali che la filiera della banana deve affrontare e del progetto Fairtrade.

Considerato uno dei simboli non solo di abbondanza ma anche e, soprattutto, di accessibilità democratica: frutto facile da gestire la banana è una buona fonte di vitamine, minerali (in particolare potassio), fibre e fitosteroli ed è caratterizzata da un basso indice glicemico. Sembra essere un toccasana anche chi pratica sport di resistenza. È infatti uno degli snack più adottati da chi segue una sana alimentazione e disdegna merendine confezionate e/o prodotti processati e ultra processati.

Dove vengono coltivate le banane?

Le banane vengono coltivate in grandi piantagioni e in monocoltura in territori che si estendono per chilometri in America Latina e, sempre di più, in Africa e in Asia, gestite da aziende nazionali o dalle grandi multinazionali. Se consideriamo che l’Europa è il primo mercato mondiale, con oltre 5,5 milioni di tonnellate di prodotto importato ogni anno. Questo posizionamento richiede una filiera lunga e complessa.

Per arrivare sulle nostre tavole, le banane affrontano lunghi viaggi che mettono a rischio la conservazione, l’aspetto e la qualità del frutto, rendendo necessari accorgimenti particolari per garantirne l’integrità. Una tale produzione richiede costi e investimenti molto elevati non solo in termini economici ma anche umani. Poiché le dinamiche e la fragilità del commercio globale influenzano tutti i passaggi, dalla coltivazione all’esportazione, le conseguenze ricadono inevitabilmente sui territori delle piantagioni, colpiti da problematiche legate alla povertà e allo sfruttamento della manodopera che comprende, secondo le stime UNICEF, anche il lavoro minorile, con circa 160 milioni di bambini coinvolti nel mondo.

Il mercato delle banane è un business complesso, dove le pressioni economiche e climatiche mettono costantemente a rischio i piccoli produttori attraverso il fenomeno del “cut and run”, ovvero l’abbandono da parte delle grandi aziende dei fornitori più fragili, incapaci di sostenere elevati standard di investimento e di accesso ai mercati internazionali

Fairtrade e Altromercato

Fairtrade Italia (dal 1994) promuove una filiera equa e trasparente, garantendo ai produttori un Prezzo Minimo e un “Premio Fairtrade” extra, gestito autonomamente dalle cooperative per finanziare scuole, cliniche e infrastrutture locali. La correttezza di questo sistema è verificata da un ente terzo indipendente, Flocert.

La scelta dei consumatori è fondamentale: oggi 8 italiani su 10 riconoscono e si fidano del marchio Fairtrade (il bollino verde e azzurro). Questo impegno concreto si traduce in risultati tangibili: il Bilancio Sociale 2024 conferma le banane a marchio come il prodotto più venduto, con oltre 14.000 tonnellate e 743.000 euro di “Premio Fairtrade” generati per lo sviluppo delle comunità agricole. Un’altra opzione etica sono i prodotti del canale Altromercato. Come si legge sul loro sito: “le banane equo-solidali Altromercato provengono da piccoli agricoltori organizzati del Perù e dell’Ecuador. Ogni passaggio della filiera è controllato seguendo un sistema integrato di tracciabilità che permette di raccontare la storia di ogni frutto che finisce sulla tavola del consumatore: dal giorno della raccolta al nome del produttore, dalle materie prime utilizzate a chi ha lavorato ed inscatolato la frutta.”

Banana quanto ci costi?

Sembra che un piccolo frutto sia in grado di generare grandi cambiamenti. Ma quanto costano le banane a marchio Fairtrade? Abbiamo fatto un giro nei supermercati di Milano e sui siti online per capire quanto costa la banana a bollino verde e azzurro. Nei punti vendita fisici il prezzo el chilo per le banane Fairtrade parte da 2,68 di Coop fino a 2,98 di Esselunga, che però sono anche biologiche. Online le più convenienti sono su Esselunga a casa con 2,78 €/kg e si arriva fino a 3,89 €/kg (ma sono anche bio) sulla piattaforma Alpassofood.com.

I numeri evidenziano come il costo dei prodotti Fairtrade non sia sempre alla portata di tutti; basti pensare alla differenza di prezzo di quasi 2 euro al chilo rispetto a una banana convenzionale. Sebbene l’attenzione alla sostenibilità sia fondamentale, non dobbiamo dimenticare che il consumatore finale — per quanto sensibile ai temi dell’etica e della salute — deve fare i conti con il proprio budget. Spesso, l’accesso a prodotti bio, a chilometro zero o etici rimane un privilegio per pochi, confinando queste scelte in una dimensione di nicchia.

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