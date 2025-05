Affamare un popolo come sta facendo il governo di Netanyahu, non è una strategia militare ma un crimine contro civili inermi che, associato al genocidio in corso verso i palestinesi di Gaza, dà i brividi. La chiusura per mancanza di farina di 25 forni operativi a Gaza e l’annientamento sistematico del personale delle Ong e degli operatori dall’Onu che operano sul territorio, aggiunge solo dolore a una situazione inaccettabile per qualsiasi cittadino. Una situazione tollerata con rassegnazione dai governi occidentali e da quello italiano che osservano da lontano e con un certo distacco una tragedia inimmaginabile.

Alcuni intellettuali italiani con una lettera titolata L’ultimo giorno di Gaza – 9 maggio – L’Europa contro il genocidio, invitano a rompere il silenzio sulla crisi umanitaria a Gaza attraverso una mobilitazione online e offline, utilizzando gli hashtag #UltimogiornodiGaza e #GazaLastDay. Si tratta di un’invito a mobilitarsi oggi in occasione della Giornata dell’Europa, trasforma una celebrazione retorica in un’azione concreta per la pace e la giustizia, richiamando i valori fondanti del progetto europeo. Questo appello ci ricorda che ognuno di noi può scegliere di non essere complice rompendo la narrazione dominante che oscura le responsabilità.

L’ultimo giorno di Gaza – 9 maggio – L’Europa contro il genocidio

Il 9 maggio è la Giornata dell’Europa: ma è anche l’ultimo giorno di Gaza. Perché il tempo sta finendo, per questa terra nostra. Questa terra del Mediterraneo, il mare che ci unisce.

Per questo, in quella giornata in cui ci chiediamo chi siamo, vi chiediamo di parlare di Gaza, di farlo ovunque vorrete. E di farlo, tutte e tutti, sulla rete: su siti, canali video, social. E sempre con l’hashtag #GazaLastDay, #UltimogiornodiGaza. Senza il mondo Gaza muore. Ed è altrettanto vero che senza Gaza siamo noi a morire. Noi, italiani, europei, umani.

Per rompere il silenzio colpevole useremo la rete, che è il solo mezzo attraverso cui possiamo vedere Gaza, ascoltare Gaza, piangere Gaza. Perché possano partecipare tutte e tutti, anche solo per pochi minuti. Anche chi è prigioniero della sua casa, e della sua condizione: come i palestinesi, i palestinesi di Gaza lo sono. Perché almeno stavolta nessuna autorità e nessun commentatore allineato possa inventarsi violenze che occultino la violenza: quella fatta a Gaza. Sulla rete, e non solo. Per chi vuole mettere in rete ciò che succede nelle piazze e nelle comunità che si interrogano, assieme, su come fermare la strage.

Con la consapevolezza che noi siamo loro. E che a noi – italiani ed europei – verrà chiesto conto della loro morte. Perché a compiere la strage è un nostro alleato, Israele. Per ripudiare l’Europa delle guerre antiche e contemporanee, per proteggere l’Europa di pace nata da un conflitto mondiale, esiste un solo modo: proteggere le regole, il diritto, e la giustizia internazionale. E soprattutto guardarci negli occhi, e guardarci come la sola cosa che siamo. Umani.

Aggiungiamo tutte le parole che vorremo usare all’hashtag #ultimogiornodigaza #gazalastday. Senza scomunicarne nessuna, senza renderne obbligatoria nessuna. Per chiamare le cose con il loro nome. Ora è il momento di costruire una rete di senza-potere determinati a prendere la parola. E il 9 maggio è la prima tappa di una strada assieme. Perché la strage, perché il genocidio, abbiano fine. Ora.

Paola Caridi, Claudia Durastanti, Micaela Frulli, Giuseppe Mazza, Tomaso Montanari, Francesco Pallante, Evelina Santangelo

