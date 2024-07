Fra i vini serviti al G7 di Borgo Egnazia in Puglia c’era anche quello del giornalista Bruno Vespa, ma sui tavoli dei ristoranti trionfava l’acqua minerale San Benedetto “Millennium water“. Si tratta di acqua minerale di lusso “che ha origine da una falda acquifera millenaria situata a 236 metri di profondità, preservata da oltre 5.000 anni ”.

La bottiglia riporta in evidenza sul frontespizio in caratteri molto evidenti la scritta “Antica fonte della salute”. Il significato di questa frase è ambiguo perché non esiste una ‘fonte’ con questo nome a Scorzé, località in provincia di Venezia dove ha sede la San Benedetto e dove è imbottigliata l’acqua. Nella stessa località (Scorzé) viene anche imbottigliata l’acqua San Benedetto Ecogreen Benedicta e l’acqua minerale Fonte Guizza (entrambe di proprietà dell’azienda).

Minerali che si assomigliano

Controllando attentamente la composizione dell’acqua bevuta dai grandi del pianeta al G7, Millennium water ha valori in sali minerali e parametri chimici molto somiglianti alle altre due acque firmate San Benedetto che fra l’altro hanno caratteristiche chimiche e un contenuto di sali minerali pressoché identico come abbiamo già scritto.

La differenza sostanziale dell’acqua servita ai grandi della terra è il valore molto basso dei nitriti. L’altra differenza è il prezzo. Millennium water costa 10 volte di più di San Benedetto Ecogreen Benedicta e 20 volte più di Fonte Guizza (venduta soprattutto negli hard discount, ma non solo).

Una bottiglia da 0,65 litri di San Benedetto Millennium costa 2,90 €. Il motivo per cui il prezzo lievita in modo vertiginoso non è per la purezza, che è un prerequisito per tutte le minerali. Il motivo è legato al marketing, che attraverso frasi come “le forme sinuose e morbide della bottiglia” e una sapiente campagna promozionale presso i ristoranti di lusso, riesce a creare un’immagine molto forte tale da vendere a un prezzo stratosferico un’acqua molto simile a quella che si trova nei supermercati e negli hard discount.

Un’ultima cosa riguarda le frase “Antica fonte della salute” proposta in grandi caratteri sulla etichetta della bottiglia. Secondo diverse sentenze dello IAP e dell’AGCM la parola ‘salute’ non dovrebbe apparire sulle etichette delle acque minerali.

© Riproduzione riservata Foto: San Benedetto

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1