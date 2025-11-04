Il 35 % beve solo acqua minerale

C’è poi un ultimo dato su cui riflettere. Il 35% degli italiani beve solo acqua minerale. I conti sono presto fatti, considerando che i medici consigliano di bere 2 litri di acqua al giorno (pari a 730 litri l’anno) se consumiamo 257 litri di minerale nell’arco di 12 mesi, vuol dire che il 35% delle persone beve solo acqua in bottiglia. Questo comporta l’esborso di circa 100 €, rispetto ai 50 centesimi dell’acqua del rubinetto. Come giustificare l’anomalia? Come mai pochissime voci denunciano l’insostenibilità di una situazione che vede 600 mila camion girare per recapitare nelle varie regioni acqua minerale. Tutto ciò è abbastanza assurdo visto che per il latte ne circolano 100 mila e per la pasta 60 mila.

Un silenzio assordante

Uno dei motivi per cui il record mondiale viene poco attenzionato dai media è che nessuno ha voglia di perdere gli 80 milioni di budget che le aziende imbottigliatrici investono in pubblicità per differenziare un prodotto che, nel 90% dei casi è indistinguibile dagli altri e dove il marchio si riconosce solo per il colore dell’etichetta. Quando si parla di acqua minerale, i media preferiscono focalizzarsi su aspetti poco controversi come l’efficiente sistema di riciclo, tralasciando le criticità di tipo economico e ambientale.

Dal canto suo l’industria è sempre stata molto abile nel veicolare l’immagine di un’acqua minerale eccellente: pura all’origine, con virtù salutari spesso inventate (leggerezza, dieta, sport…), e sicura perché autorizzata dal Ministero della Salute. Essere i primi consumatori al mondo di un prodotto percepito come salutare è implicitamente considerato un primato “neutro” o addirittura “positivo”. Da noi il consumo di minerale viene visto come una scelta culturale, come un’abitudine consolidata piuttosto che un fallimento della rete pubblica.

