Starbucks apre a Milano il “tempio del caffè”: ma la sfida è appena iniziata

Alle 18:30 di sabato 15 settembre, nel nuovo tempio del caffè a Milano firmato Starbucks erano entrate 4.854 persone e mancavano più di tre ore alla chiusura. La fila per entrare era di 15 minuti. L’attesa però viene ripagata dalla vista di un locale che su 2.300 metri quadrati propone 3 diverse aree (bar, caffè e snack) e una grandissima torrefazione in piena attività, posizionata al centro, con tanto di silos e linea di confezionamento. Non è esagerato considerare questo negozio il primo tempio italiano del caffè, anche se la firma è americana.

Il locale avrebbe fatto bella mostra a Expo e ancor di più a Fico a Bologna. La società non vuole sbilanciarsi sull’entità dell’investimento, ma qualcuno suggerisce somme vicino a 10 milioni (forse troppi per risultare remunerativo). Ma l’investimento va inserito in un contesto più ampio, quello di una catena americana che entra per la prima volta in un Paese considerato la patria del caffè, con l’intenzione di restarci e di espandere rapidamente la rete sul territorio. Un inizio così effervescente è probabilmente una mossa per rompere il ghiaccio e iniziare con un forte slancio il percorso di presenza sul territorio. Per fare questo si è scelto un format di eccellenza, diventando subito il più grande d’Europa e il più completo Starbucks tra i 3.100 locali sparsi per il mondo, tanto da ospitare per la prima volta anche un’area cocktail e aperitivi. Certo i prezzi sono superiori alla media, ma è anche vero che la gente si ferma circa 30 minuti, molto di più di un bar tradizionale.

Come 40 anni fa l’università e la scienza del caffè aveva sede a Trieste nei laboratori di Illy, oggi la cattedrale dei chicchi tostati si trova a Milano nell’ex sede centrale delle poste e porta il marchio USA. Uno spazio dove la cultura del caffè incontra il bar all’italiana, all’interno di una vera torrefazione. È facile prevedere l’inserimento del Starbucks Reserve Roastery tra le nuove mete dei milanesi e ancor di più dei turisti che affollano il capoluogo Lombardo.

Anche Lavazza e Illy hanno inaugurato in diverse città bar molto accattivanti, ricchi di spunti sulla cultura del caffè, eppure Starbucks sembra aver superato tutti. Certo i prossimi bar della catena americana, già programmati a Milano e in altre località, avranno superfici e dimensioni decisamente più limitate, e saranno simili ai modelli Starbucks situati nelle altre città europee. Questi nuovi bar potranno essere paragonati ai locali firmati Illy e Lavazza e dovranno anche battersi con la loro concorrenza. Sarà questa la vera sfida da giocare, tra la catena americana e i modelli italiani, basata su elementi come il prezzo, il servizio e la qualità della miscela.

