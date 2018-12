Olio extra vergine, prezzi in salita per quello italiano. Alberto Grimelli di Teatro Naturale: olio estero potrebbe essere spacciato per italiano

Nei prossimi mesi il prezzo dell’olio di oliva extravergine italiano è destinato a salire e il nostro Paese dovrà importare il 60-70% del quantitativo necessario da Spagna, Tunisia e Grecia. Sono queste le conseguenze di un’annata disastrosa che, a causa degli eventi meteorologici avversi registra un calo del 38% rispetto all’anno precedente. Secondo le stime dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), il raccolto scenderà da 429 mila tonnellate di olio di oliva a 265 mila. Questa diminuzione rrappresenta il valore medio tra un’ipotesi massima, che potrebbe arrivare al 45%, e una più ottimistica, che limiterebbe la riduzione al 30%.

Mentre al Nord si prevede un aumento della produzione del 30%, grazie soprattutto alla Liguria, nel Centro Italia si stima una lieve flessione legata alle difficoltà in alcune aree di Lazio e Abruzzo, non compensata dagli aumenti stimati in Umbria e Toscana. A pesare sul risultato complessivo è la situazione nel Mezzogiorno, da dove arriva oltre l’80% della produzione nazionale. La situazione è particolarmente pesante in Puglia, che rappresenta la regione principale dell’olivicoltura italiana, dove alle situazioni climatiche si aggiunge la strage di ulivi causata dalla Xylella nel Salento che continua. Lo scenario non migliora in Calabria e Sicilia.

Le stime sulla flessione della produzione italiana hanno già provocato un aumento del prezzo dell’olio extravergine nazionale, che dopo un minimo di 4,04 euro al chilo registrato in maggio ha visto le quotazioni salire considerevolmente sin dall’inizio dell’estate, fino ad arrivare ai 4,94 euro di settembre. In Spagna, invece, la situazione è opposta, con produzione in aumento e prezzi in diminuzione. A settembre i prezzi erano intorno ai 3 euro al chilo, così come per l’olio di oliva prodotto da Grecia e Tunisia, anche se come dato storico il prezzo dell’olio extravergine italiano è sempre superiore a quello degli altri Paesi.

Negli ultimi anni, la produzione di olive italiane ha subito forti oscillazioni: 474 mila nel 2015 e 182 mila l’anno dopo; 429 mila nel 2017 e le 265 mila stimate per quest’anno. Ismea osserva che nella storia produttiva dell’olivicoltura nazionale queste annate particolarmente negative, nelle quali più elementi contribuiscono a flessioni di grande impatto, generalmente si sono distanziate l’una dall’altra fino a 15 anni. Negli ultimi anni invece, la maggiore frequenza delle situazioni climatiche anomale sta rendendo estremamente complessa la situazione.

Il Fatto Alimentare ha chiesto a Aberto Grimelli direttore di Teatro Naturale, perché si registrano variabili così vistose tra un anno l’altro.

Ci sono diversi fenomeni diversi che si stanno sommando. Prima di tutto la tendenza all’abbandono delle piccole olivete, quelle da qualche centinaio di olivi condotte da hobbisti o olivicoltori part time. In questi casi le cure colturali sono ridotte al minimo, con accentuazione dell’alternanza di produzione naturale dell’olivo. Poi vi è l’effetto dei cambiamenti climatici, con siccità più prolungate o in periodi sensibili (come l’inolizione, il periodo di accumulo dell’olio nel frutto quest’anno) oppure fenomeni meteo estremi come grandinate eccezionali oppure come Burian, la gelata di febbraio che ha danneggiato pesantemente l’olivicoltura pugliese e italiana.

Perché i prezzi dell’extravergine italiano sono sempre superiori a quelli di Spagna, Grecia e Tunisia?

La qualità media degli oli italiani è superiore a quella di altri Paesi, secondo molti studi scientifici, a partire da quelli dell’Università di Perugia. Qualità significa costi produttivi superiori e quindi prezzi più elevati. Non è un caso che le eccellenze spagnole o greche abbiano prezzi del tutto confrontabili con quelli nazionali. Se ci riferiamo invece al prodotto commodity, quello da offerta al supermercato, lì altri Paesi si sono strutturati per creare una filiera di tipo industriale, basata essenzialmente sul contenimento dei costi. L’Italia, per storia, tradizione, motivi sociali e orografia, ha scelto di giocare la sua partita sul valore aggiunto piuttosto che sugli sconti.

Qual è il rischio che oli esteri vengano spacciati per italiani?

C’è sempre questo rischio e aumenta tanto più è elevato il differenziale di prezzo tra olio italiano ed estero. La differenza di quotazione di solito è di 50-70 centesimi di euro al litro, ma quest’anno abbiamo soperato i 2 euro e potrebbe arrivare a 3. Spacciando un olio spagnolo per italiano si ha un guadagno notevole. Se pensiamo che, solo in Italia, si vendono 50-60 milioni di litri di olio italiano, è facilmente calcolabile il margine di profitto di simili truffe.

Quanto olio di oliva importeremo quest’anno?

Possiamo fare delle ipotesi, al momento. L’Italia ha un consumo di 550 mila tonnellate di olio d’oliva e ne esporta circa 300-350 mila tonnellate, quindi ha un fabbisogno di 850-900 mila tonnellate. La produzione nazionale dovrebbe arrivare a 200 mila tonnellate, con giacenze ufficiali per 100 mila. Ala fine dovremmo importare 550-600 mila tonnellate , probabilmente soprattutto dalla Spagna visto che avrà un’ottima produzione (1,6 milioni di tonnellate) e prezzi molto competitivi.

© Riproduzione riservata

* Con Carta di credito (attraverso



* Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264

indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. * Con Carta di credito (attraverso PayPal ). Clicca qui * Con bonifico bancario: IBAN: IT 77 Q 02008 01622 000110003264indicando come causale: sostieni Ilfattoalimentare 2018. Clicca qui