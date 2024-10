Il successo della catena Action porterà altri negozi di stock in Italia? Acquistare prodotti alimentari di marca risparmiando anche oltre il 50%. Sempre, ogni giorno dell’anno. È la formula che sta spingendo la crescita del cosiddetto “déstockage”, ossia il recupero e la vendita di prodotti altrimenti fuori mercato: un fenomeno di grande successo all’estero (in particolare in Francia e Spagna) ma che si sta silenziosamente diffondendo anche in Italia.

Recupero vs spreco

Si tratta di catene di negozi che vendono a prezzi stracciati le scorte in eccedenza rimaste nei magazzini di produttori, grossisti e distributori: prodotti ancora validi ma che non trovano spazio nei supermercati perché collegati a promozioni terminate (come raccolte punti o collezioni legate a film o a particolari festività) perché dotati di confezioni superate o con lievi difetti, di loghi “vecchi” o di etichette errate. Oppure a scadenza molto ravvicinata. E ancora: merce rimasta invenduta a causa di un riscontro di mercato inferiore alle aspettative o per effetto di ordini annullati. O perché i produttori sono falliti. Tutti beni che finiscono in questi negozi spartani, disordinati e dove non si sa mai cosa si troverà. Ma si sa che costerà il meno possibile.

Mercato globale e convenienza

Queste catene si propongono non solo come paladine del risparmio ma anche dell’ambiente perché trasformano in risorsa quello che per gli altri operatori del mercato non sarebbe che scarto. Ad esempio, l’anno scorso la catena Noz, nei suoi oltre 310 negozi in Francia, ha “salvato” dal macero e venduto 300 milioni di prodotti, offrendoli a prezzi inferiori del 30-80% rispetto ai circuiti commerciali tradizionali. Molti sono prodotti di marca, anche di brand noti, come ad esempio: Pasta Armando, Haribo, Mentos, Milka, Barilla.

Per essere super convenienti, queste catene sfruttano anche il mercato globale: acquistano i prodotti di marca nei Paesi dove hanno il prezzo più basso oppure se li fanno realizzare laddove costano meno. E i clienti apprezzano al punto che il successo di insegne come Primaprix, Noz, Action, Stokomani o Euromalin è uno dei fenomeni del momento nello scenario commerciale europeo.

La catena più presente nel nostro Paese è l’olandese Action, che in pochi anni ha aperto in Italia oltre 90 punti vendita (in Europa supera i 2.700). Effetto sorpresa e prezzi bassi sono i punti forti di Action: due terzi dell’assortimento cambia costantemente con oltre 150 nuovi prodotti introdotti ogni settimana e l’offerta copre 14 categorie merceologiche, con oltre 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati. Quanto alla convenienza, abbiamo provato a fare la spesa acquistando una maxi tavoletta di cioccolato Milka Mmmax Oreo, un barattolo da 435 grammi di ananas in pezzi Del Monte e una bottiglia da mezzo litro di tè freddo Lipton menta e anguria, spendendo un totale 5,27 euro. Per gli stessi prodotti in un qualsiasi supermercato avremmo speso circa 8 euro.

Il successo di Action, Primaprix, Noz…

Dunque, un risparmio importante ma che non è applicabile a un intero carrello della spesa, perché l’offerta alimentare rappresenta sì una parte importante dell’offerta di questi negozi ma non comprende certo tutte le merceologie presenti in un supermercato. E poi perché l’offerta cambia in continuazione in quanto legata agli stock di prodotti a disposizione. Un elemento che si traduce anche in un punto di forza per questi negozi, perché il rinnovo continuo dell’assortimento in vendita stimola la curiosità dei clienti e li spinge a frequentare i negozi con maggiore frequenza.

La maggior parte dei prodotti in vendita in queste catene di stockisti riguardano il non food, in particolare la casa, il bricolage, l’abbigliamento e gli accessori. Con alcune eccezioni. Come la francese Euromalin, che ha ampi spazi (anche refrigerati) dedicati al food con prezzi dal 25% al 50% inferiori alla Gdo. E come la catena spagnola Primaprix (230 negozi tra Spagna e Francia), dove l’alimentare è dominante. E il made in Italy è ben rappresentato. Fedele ai suoi slogan “ci piacciono i marchi, ci piacciono i prezzi” e “vendere prodotti di marca a prezzo da outlet ci rende differenti” propone agli spagnoli numerose specialità italiane di marca, dal panettone Balocco al riso Scotti alla pasta La Molisana.

Manuela Soressi

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com, Action.

