Quando si vuole risparmiare, la scelta del punto vendita può fare la differenza, soprattutto in città come Milano, dove la concorrenza tra insegne di iper e supermercati è molto forte. Nel capoluogo lombardo una famiglia che mette nel carrello solo prodotti di marca potrebbe risparmiare fino a 1.320 euro in un anno. È questo ciò che emerge dalla sezione milanese dell’ultima edizione dell’annuale classifica dei supermercati e degli ipermercati più convenienti pubblicata da Altroconsumo. Sul podio 2024, i negozi di due catene diffuse solo nel Nord-Ovest del paese: Iperal e Tigros. Esselunga, invece, che l’anno scorso occupava i primi due posti, scivola in terza posizione, con un distacco di quattro punti, cioè con prezzi superiori del 4%. È bene però precisare che in quest’analisi la valutazione sulla convenienza è basata su una spesa composta da 126 prodotti di marca. Sono quindi esclusi dal confronto i prodotti con il marchio dell’insegna e quelli con i prezzi più bassi.

L’elenco dei punti vendita comprende quasi 60 indirizzi. Ai vertici, come abbiamo detto, troviamo un negozio Iperal, quello di viale Fulvio Testi, a Cinisello Balsamo, seguito dal Tigros di via Giambellino. Al terzo posto l’Esselunga Superstore Merlata Bloom di via Gottlieb Wilhelm Daimler, insieme con altri due Tigros (via Cagliero e via Novara).

I prezzi di iper e supermercati? Dipendono dalla posizione

Dalla rilevazione di Altroconsumo emerge con una certa evidenza un aspetto non molto noto: la variazione dei prezzi presso la stessa catena. Questo accade perché ogni punto vendita, in funzione della città, del quartiere, del posizionamento e delle dimensioni (in genere gli ipermercati sono più economici) applica un listino diverso. Se il supermercato si trova in un quartiere dove non ci sono altri punti vendita i prezzi salgono inevitabilmente, mentre scendono quando ci sono concorrenti nelle immediate vicinanze. Lo stesso accade se il supermercato si trova in una zona centrale rispetto a uno situato in periferia. Gli esempi sono tanti. Nel punto vendita Il Gigante le Cupole di San Giuliano Milanese i prodotti di marca costano l’8% in meno rispetto al Gigante di via Ornato. Al Conad di corso Lodi, i prezzi sono del 12% inferiori rispetto al Conad di via della Pecetta. Nel supermercato Esselunga di via Palizzi i prezzi sono del 10% inferiori rispetto a quello di viale Suzzani.

In fondo alla classifica del capoluogo lombardo ci sono i punti vendita meno convenienti con un livello di prezzi superiore dal 20 al 23% si tratta di tre Carrefour nel formato market (via Soderini, via Carlo Farini e viale Monza) preceduti a poca distanza dall’Iper Portello di via Don Luigi Palazzolo e da un altro Carrefour market, ubicato in piazza Diocleziano.

