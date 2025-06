Wegovy e Mounjaro sono farmaci che stanno rivoluzionando il trattamento dell’obesità. Il Mounjaro (tirzepatide) appartiene a una nuova classe di farmaci, diversa da Wegovy (semaglutide) che agisce solo sul recettore GLP-1: la tirzepatide, infatti, agisce sia su GLP-1 che GIP, il recettore polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente. Per la prima volta abbiamo dei farmaci che consentono ai pazienti con un IMC (indice di massa corporea) elevato di perdere peso in modo significativo. Non sono quindi adatti alle persone che vogliono perdere qualche chilo prima di andare al mare. L’assunzione è abbastanza semplice: il farmaco si somministra per via sottocutanea una volta la settimana usando una penna iniettore. Questi farmaci sono in genere ben tollerati. Ecco cinque domande che molte persone si fanno:

1. Quale perdita di peso ci si può aspettare con Wegovy e Mounjaro?

Negli adulti, gli studi clinici hanno mostrato una perdita di peso media del 15%, dopo 68 settimane, per i pazienti che assumevano Wegovy in aggiunta alle raccomandazioni dietetiche e di attività fisica, e del 21% per coloro che assumevano Mounjaro. I pazienti che prendevano un placebo al posto del farmaco perdevano, invece, solo dal 2% al 4% del loro peso. Una persona che pesa 120 kg dopo un trattamento con Wegovy perde in media 18 kg; che possono arrivare a 25 kg con Mounjaro.

In pratica ci si avvicina ai risultati ottenuti con un’operazione di chirurgia bariatrica di tipo sleeve gastrectomy (gastrectomia verticale parziale), che comporta una perdita di peso del 25% in media (cioè 30 kg di perdita per una persona di 120 kg). Non tutti però rispondono allo stesso modo: la risposta individuale può variare molto, e la perdita di peso tende ad arrestarsi dopo alcuni mesi, raggiungendo un plateau.

2. Tutti possono prendere questi farmaci per perdere peso?

No. Non sono farmaci da banco e non sono indicati per chi vuole perdere pochi chili prima dell’estate. In Italia possono essere prescritti a persone con obesità (IMC ≥30) oppure sovrappeso (IMC ≥27) che presentano altre patologie come diabete tipo 2, ipertensione o disturbi respiratori. In questi casi serve una diagnosi medica precisa e una valutazione clinica completa. Questi farmaci non sostituiscono uno stile di vita sano e non funzionano da soli: vanno inseriti in un programma multidisciplinare che includa dieta, attività fisica e supporto psicologico. Usarli in autonomia o per finalità estetiche è non solo sconsigliato, ma anche potenzialmente dannoso.

3. Wegovy o Mounjaro senza prescrizione medica?

Non è possibile acquistare questi farmaci senza ricetta medica. La prescrizione di questi farmaci in genere viene effettuata da un medico specialista in endocrinologia, diabetologia o medico di medicina generale per il trattamento del diabete mellito. Qualunque medico può prescrivere questi farmaci rispettando le indicazioni che abbiamo riportato sopra al punto 2 (IMC e comorbidità). Non è indicata la prescrizione di questi farmaci per ragioni cosmetiche, cioè per perdere pochi chili in persone in lieve sovrappeso perché i rischi sono maggiori dei benefici.

4. Quanto costano questi farmaci?

Attualmente né Wegovy né Mounjaro sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale se usati per la perdita di peso. Solo in ambito diabetologico Mounjaro e la semaglutide (ma solo in versione versione Ozempic) possono essere rimborsati. L’indicazione riportata nel foglietto illustrativo include il trattamento dell’obesità o del sovrappeso in pazienti adulti con un indice di massa corporea iniziale di ≥30 (obesità), da ≥27 a <30 (sovrappeso) in presenza di almeno una comorbidità correlata al peso (per esempio ipertensione, dislipidemia, apnea ostruttiva del sonno, malattia cardiovascolare, prediabete o diabete mellito di tipo 2). Quindi questi farmaci non possono essere prescritti né rimborsati per finalità di perdita di peso (salvo che il paziente sia anche diabetico e rientri nelle condizioni descritte sopra).

Wegovy contiene lo stesso principio attivo dell’Ozempic (semaglutide), ma è registrato specificamente per l’obesità e il sovrappeso. Per questo ha un dosaggio diverso e un differente foglietto illustrativo, con indicazione ufficiale per la perdita di peso anche per persone non diabetiche. Il trattamento con Wegovy per la perdita di peso comporta una spesa mensile significativa, da 220 a 380 € a seconda del dosaggio, per Mounjaro la spesa va da 346 a 485 €.

5. Si riprende il peso perso se si interrompe il trattamento?

Sì. In caso di interruzione, la ripresa del peso dopo un anno è di circa il 70% del peso inizialmente perso. Questo perché l’obesità non è solo una questione di chili, ma una malattia cronica che coinvolge la regolazione dell’appetito, il metabolismo e il tessuto adiposo. Per capire meglio basta pensare ai farmaci contro l’ipertensione arteriosa la cui assunzione non va interrotta. Si tratta di trattamenti a lungo termine. Pensare di usare questi medicinali ‘a intermittenza’ o per brevi periodi non è indicato, sono farmaci che vanno usati continuativamente.

In sintesi, Wegovy e Mounjaro sono strumenti efficaci ma da usare con cautela, sotto controllo medico e come parte di un trattamento dell’obesità multidimensionale che veda l’impiego di più figure professionali come il dietista, internista obesiologo, psicologo, medico di medicina generale e altri ancora a seconda della necessità (psichiatra, fisioterapista…). Non sono una scorciatoia né una soluzione semplice: sono farmaci potenti per una malattia complessa.

