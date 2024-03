Quali sono i vini più acquistati dagli italiani nei supermercati e nei discount? La domanda è del tutto legittima visto che nel 2023 i punti vendita hanno venduto 756 milioni di litri di vino e spumante. In prima fila troviamo il Prosecco (spumante e vino frizzante) con oltre 43 milioni di litri (-1,5% sull’anno precedente). In seconda posizione il Chianti con più di 16 milioni di litri (-4,9%) seguito dal Lambrusco con oltre 15 milioni di litri (-9,5%); Montepulciano d’Abruzzo con 13 milioni di litri (+4%); Vermentino con 10 milioni di litri (+2,3%).

I vini abruzzesi e siciliani più venduti

I vini con maggior tasso di vendita sono invece: il rosato Cerasuolo dell’Abruzzo con +19%; il siciliano Grillo con +12,2%; il Pecorino, prodotto in Marche e Abruzzo, con +12%; il Lugana, prodotto in Lombardia e Veneto con +9,5%; la Ribolla del Friuli Venezia Giulia col +8,0%. Sono questi i dati che verranno presentati dallo studio Circana il 15 aprile al Vinitaly organizzato da Veronafiere.

Il 2023 è stato un anno ancora difficile per il mercato del vino nella Gdo. Il dato complessivo del vino è -3,3% a volume sull’anno precedente (+2,5% a valore). Meglio i vini in bottiglia a denominazione d’origine che scendono del 2,8%, mentre anche le bollicine calano, a – 1,1%. Il prezzo medio del vino a denominazione d’origine in bottiglia (Doc, Docg, Igt) è di 5,4 euro al litro, con un aumento medio del 6,3% sull’anno precedente.