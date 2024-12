Secondo l’ultima rilevazione Eurispes il 7,2% degli italiani si dichiara vegetariano e non mangia carne né pesce. A questi si aggiunge il 2,3% di vegani. A parte questa fetta non trascurabile di “integralisti”, sempre più persone consumano ogni tanto, prodotti alternativi a quelli di origine animale, come il seitan, il tofu o i burger a base di proteine vegetali. Fra gli ultimi arrivati nei supermercati ci sono prodotti che “imitano” il tonno.

Incuriositi da queste nuove referenze abbiamo provato il Vuna (vegetal tuna) a marchio Garden Gourmet e i Trancetti gusto mare firmati Insuperabile.

Tonno vegano

L’elenco degli ingredienti del prodotto Garden Gourmet esordisce con l’acqua, seguita da proteine di pisello (18,7%), olio di colza, proteine di frumento (7,9%), aromi, fibra alimentare (agrumi).Gli unici additivi presenti sono “aromi” generici che conferiscono il sapore “di tonno”. La componente proteica è data dalle proteine di pisello e di frumento, il grasso è olio di colza. Aprendo la scatoletta si avverte un profumo che in effetti ricorda quello del tonno anche la consistenza fibrosa si avvicina al modello animale, mentre il sapore è chiaramente diverso.

Analogo discorso per i Trancetti di Insuperabile. L’elenco degli ingredienti riportato in etichetta inizia con: preparazione a base di soia 61% (acqua di mare, proteine di soia 37%, acqua), olio di semi di girasole, aromi, succo di limoni di Sicilia. Anche in questo caso gli ingredienti sono pochi, con gli indispensabili “aromi” come unico additivo. La componente proteica è fornita da proteine di soia e il grasso è olio di girasole. Aprendo la scatoletta si percepisce un odore “artificiale” di prodotto in conserva, che ricorda alcuni burger vegetali. La consistenza è un po’ “sbriciolata” e il sapore è distante da quello del tonno, forse anche per la componente grassa piuttosto invadente.

L’Acqua di mare?

Incuriosisce la presenza nell’elenco degli ingredienti l’acqua di mare. L’azienda fa sapere che si tratta di una scelta per migliorare il sapore, in quanto la composizione in sali dell’acqua di mare è diversa rispetto all’acqua potabile addizionata di sale da cucina. L’acqua di mare viene prima analizzata per escludere la presenza di contaminanti e poi sottoposta a microfiltrazione per rimuovere eventuali particelle solide, trattata con raggi U.V. per eliminare eventuali microrganismi sopravvissuti alla prima fase, e nuovamente sottoposta ad analisi.

L’apporto nutrizionale

Dal punto di vista nutrizionale (vedi tabella sotto) 100 g di Vuna forniscono circa 280 kcal, 20 g di grassi e quasi 23 g di proteine. La stessa quantità di Trancetti al gusto mare fornisce circa 380 kcal, 34 g di grassi e 15 g di proteine. 100 g di tonno al naturale (in questo caso il prodotto a marchio Coop) forniscono circa 100 kcal, meno di 1 g di grasso e più di 22 g di proteine. Dal punto di vista nutrizionale, quindi il tonno al naturale pare preferibile ai prodotti “sostitutivi”, e fra i due considerati quello a marchio Garden Gourmet contiene meno grassi ed è più equilibrato rispetto ai Trancetti Insuperabile. La valutazione dell’app Yuka (63/100 a Vuna, 66/100 ai Trancetti e 75 al vero tonno ) risulta buona anche se il vero tonno al naturale rivela una marcia in più.

I prezzi del tonno vegano si attestano intorno a 20-25 €/kg, più elevati del tonno Coop che abbiamo visto a 16 €/kg, se però scegliamo un tonno di marca, anziché quelli con i marchi delle catene, la forbice dei prezzi si restringe notevolmente.

La scelta vegana viene fatta comunque per motivi etici e per questi prodotti non si uccide nessun animale. A favore dei sostituti vegani, inoltre, bisogna considerare che l’impatto ambientale di un prodotto a base di soia o di piselli risulta certamente inferiore a quello del tonno, animale che viene pescato in grandi quantità in diverse parti del mondo. Forse però, piuttosto che un alimento che imita il tonno, a base di legumi, sarebbe preferibile utilizzare direttamente ceci, fagioli o piselli, combinandoli con il riso o altri cereali.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos.com

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1