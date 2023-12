Perché la frutta che acquistiamo nei supermercati è spesso acerba? Siamo sicuri di essere solo noi consumatori con le nostre scelte a influenzare le dinamiche di approvvigionamento della frutta nella grande distribuzione? Il rapporto qualità/prezzo non sempre trova un equilibrio nel reparto ortofrutticolo della grande distribuzione.

Abbiamo cercato di capire quali sono le dinamiche che regolano la selezione dei prodotti all’interno dei supermercati.

Il tema del prezzo non è l’unico a influenzare gli acquisti. Nel 2021 Fabio Ciconte, Direttore dell’associazione Terra!, e il giornalista Stefano Liberti, pubblicano il rapporto “Siamo alla frutta”. Nel testo si evidenziano due punti che sono alla base delle scelte: i vincoli normativi e il cambiamento climatico. Questi diktat portano inevitabilmente a imporre agli agricoltori di vendere prodotti esteticamente perfetti e sostanzialmente acerbi a discapito degli elementi fondamentali che caratterizzano un frutto: sapore, profumo, colore e grado di maturazione.

Ma cosa è successo dal 2021 ad oggi? La normative è cambiata? Dal rapporto di Ciconte è stato rivisto qualcosa per la tutela degli agricoltori e a favore della qualità per il consumatore?

Per capire le dinamiche che ruotano intorno alla scelta del prodotto da parte della Grande Distribuzione, abbiamo sentito Lorenzo Frassoldati, direttore del Corriere Ortofrutticolo.

Quali sono le dinamiche di acquisto nella GDO?

“Le dinamiche sono legate ai volumi di acquisti e alle vendite. Il rischio di avere grandi quantitativi di merce matura sui banchi di vendita dei supermercati, è quello di vederli marcire se non venduti in tempi brevi se non brevissimi, con la conseguenza di grosse perdite di prodotto.

Oltre a ciò va detto che i frutti devono avere un calibro uguale, un aspetto del tutto simile e un livello di maturazione identico e questo implica la presenza di frutta acerba sugli scaffali. C’è poi il problema della frutta imperfetta ma buona che semplicemente non viene scelta. Così quintali, se non tonnellate di frutta (escludendo quella utilizzata dall’industria della trasformazione), finisce al macero. Gli agricoltori si ritrovano a decidere di non raccogliere la frutta imperfetta perché a loro non conviene più.”

L’acquisto è davvero fatto partendo da frutta acerba?

“La metodologia di scelta applicata nella Grande Distribuzione Organizzata verte di solito a un prodotto che abbia raggiunto un grado di maturazione non superiore al 70%. Inoltre si richiede ai produttori di raccogliere il prodotto in anticipo rispetto ai tempi di maturazione, soprattutto nel periodo estivo, per ridurre le perdite se non venduto in tempo.

Un altro fattore da non sottovalutare è che non sempre i buyer del reparto hanno una visione globale delle realtà produttive agricole, questo porta alcune catene della GDO, a limitare l’obiettivo di acquisto e cercare il prezzo migliore a discapito di qualità e stagionalità. Se a questo aggiungiamo le problematiche legate alla crisi climatica, con conseguente impoverimento della produzione, la scelta per assicurarsi l’assortimento verte inevitabilmente sul prodotto di importazione.”

Uno dei settori investito da una crisi importante è quello della pericoltura. Le aree di coltivazione in Italia si sono ridotte del 35% , dal 2011 ad oggi, a causa della crisi climatica con il conseguente incremento dei volumi di importazione.

Ad avvalorare ciò la recente notizia che, nell’arco di un ventennio, ha visto l’Italia passare dal terzo al dodicesimo posto come esportatore mondiale di frutta fresca, come riportato nel Corriere Ortofrutticolo. Se da un lato è vero che l’aumento delle importazioni incide a livello economico non sempre va a scapito della qualità.

La sostenibilità

Quanto invece il fenomeno delle importazioni incide su quella che è divenuta la parola d’ordine del terzo millennio: la sostenibilità?

Ci viene chiesto di essere sostenibili per noi e per il pianeta, di mangiare sostenibile, vestire sostenibile, vivere sostenibilmente. Sembra che il consumatore, la persona comune, a causa delle sue scelte sia l’unico e diretto responsabile della sostenibilità del pianeta. Ma il marketing strategico che promuove la sostenibilità, largamente utilizzato dalle multinazionali, sino a che punto ha una corrispondenza tra realtà e narrazione? Le catene quando parlano di qualità sanno di cosa parlano? Assaggiano il prodotto che vendono? Quando si promuovono come azienda sostenibile sino a che punto seguono policy aziendali coerenti con l’immagine che trasmettono?

Consapevoli, comunque, che ogni catena è una realtà a sé, con policy aziendali differenti e che esistono catene dove l’offerta cerca di rispettare stagionalità, prodotto locale o del territorio, binomio qualità/prezzo, abbiamo intervistato Claudio Mazzini, responsabile freschissimi COOP Italia, per capire quali sono le dinamiche e le scelte che regolano la gestione del reparto frutta.

Italia o estero?

Coop ha scelto di proporre ai consumatori solo frutta italiana o propone anche frutta di altri Paesi? Se sì qual è il criterio?

“La policy Coop dà la priorità alla frutta del territorio. La scelta viene fatta mettendo al primo posto il prodotto non solo nazionale bensì locale così ogni realtà Coop predilige, in prima istanza, il prodotto del territorio. Mancando il prodotto locale lo stesso verrà integrato da quello nazionale e così via sino ad arrivare alle importazioni. Ma un altro fattore inizia a entrare in gioco ed è la carenza di alcuni prodotti dovuta ai cambiamenti climatici, quello che sta accadendo oggi con le pere ad esempio. Noi come Coop stiamo cercando di resistere proponendo ai nostri consumatori pere italiane, sicuramente questo incide sul prezzo ma il focus è di assicurare un prodotto del territorio e di qualità. Nel caso dei limoni quello che accade è che essendo il limone non presente nelle campagne italiane durante il periodo estivo, per assicurarne la presenza al consumatore, viene acquistato all’estero. Coop sceglie l’Italia anche a fronte di un costo maggiore e ad oggi abbiamo circa il 92% di prodotto nazionale nel nostro reparto frutta.”

La frutta esotica

La presenza di frutta esotica da quali fattori dipende: dalla richiesta del consumatore, da fattori economici (costa meno rispetto alla frutta italiana) o da altri elementi? Che criterio utilizzate per l’assortimento?

“La frutta esotica, anche se negli ultimi anni iniziano a svilupparsi realtà produttive di mango e avocado anche in Italia, per definizione deve essere reperita all’estero. La scelta di avere un assortimento di frutta esotica è dettata dalla richiesta del consumatore. I motivi per cui si ricercano questi particolari prodotti sono differenti, tra cui una maggiore conoscenza non solo delle proprietà ma anche dei suoi usi in cucina. C’è infatti molta richiesta di e banane e avocado. Ma anche qui la nostra policy va sempre nella stessa direzione quello che non troviamo in Italia lo importiamo. La scelta però non è dettata dal costo minore poiché in realtà l’approvvigionamento di frutta di importazione ha costi importanti.”

La stagionalità

La presenza di frutta non di stagione da cosa dipende, dalla richiesta del consumatore o da altri fattori?

“Sono due i fattori che influenzano la presenza o meno di frutta di stagione. Innanzitutto il periodo di coltivazione e raccolta, che oggi non sempre coincide con quello effettivo, per l’allungamento del calendario produttivo. La diluizione nel tempo del picco di stagionalità a seguito delle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione.

Perché spesso la frutta venduta è acerba è una scelta o una necessità? Nel caso in cui si tratti di una scelta quali sono i fattori che la influenzano?

“La presenza di frutta acerba non è una scelta della distribuzione ma della produzione, la qualità media del prodotto è peggiorata e questo dipende anche dai criteri di selezione operati dai genetisti.”

