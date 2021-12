Gruppo supermercati Gros dice stop alle uova di galline allevate in gabbia dal 2024

Il gruppo di supermercati Gros (*), presente soprattutto nel Lazio con 12 insegne per un totale di 150 punti vendita, ha deciso che dal 2024 non venderà più uova di galline allevate in gabbia. Questa scelta avrà un impatto su circa 500 mila animali. Con la pubblicazione della policy, leggibile a questo link, Gros, e tutte le insegne del gruppo, si impegnano ad eliminare totalmente dal proprio approvvigionamento uova (in guscio, liquide e ovoprodotti) provenienti da allevamenti in gabbia entro il 2024. Inoltre, hanno dichiarato che – in parallelo a quanto sopra evidenziato e compatibilmente con il graduale ammodernamento degli standard di allevamento – il gruppo inizierà un percorso di lavoro sui sistemi combinati affinché anche questi siano eliminati dal proprio approvvigionamento.