La Sugar Tax è probabilmente la tassa più ridicola adottata dal governo Meloni. È un modo per fare cassa (poca visto che sono previsti 100 milioni l’anno a partire dal 2025), senza incidere minimamente sullo stile alimentare degli italiani, visto che il consumo di bibite zuccherate resterà identico. Per rendersene conto basta il buon senso. Da quando entrerà in vigore la tassa, un litro di Coca-Cola o Fanta costerà, ai prezzi di oggi, 1,75 euro anziché 1,70, mentre una bibita alla cola o un’aranciata marchiata Esselunga, Coop o Carrefour costerà 0,85 euro anziché 0,80. Si tratta di un incremento di prezzo ridicolo che non sposterà di un millimetro i consumi.

Basta vedere cosa è successo negli altri 50 Paesi che adottano una Sugar Tax. Dove è stato applicato un sovrapprezzo minimo come in Italia il mercato è rimasto pressoché identico. Laddove l’incremento di prezzo ha raggiunto il 20-30% allora si è registrato un vistoso il calo dei consumi. La tassa funziona soprattutto quando lo stato utilizza il ricavato per campagne di educazione alimentare e iniziative per la riduzione del consumo dei prodotti zuccherati.

La nostra campagna a favore della Sugar Tax

Nel 2019 Il Fatto Alimentare ha promosso una raccolta firme a favore della Sugar Tax del 20% sulle bibite zuccherate. L’iniziativa ha ricevuto l’adesione delle 10 società scientifiche italiane più rappresentative che si occupano di nutrizione e diabete e di 340 nutrizionisti, pediatri e medici fra cui Giuseppe Remuzzi del Mario Negri e Walter Ricciardi, ex presidente dell’ISS. La proposta stimava un possibile incasso annuo di 400 milioni di euro da destinare a iniziative di educazione alimentare e progetti per incentivare la riduzione dei consumi. Allora, la ministra della Sanità Giulia Grillo non ha preso in considerazione l’appello. Nello stesso periodo il governo discuteva di Sugar Tax, ma con il solo scopo di fare cassa, cercando in qualche modo di non disturbare troppo i produttori ed escludendo qualsiasi forma di progetto da finanziare per ridurre i consumi di zucchero. Proprio come è stato fatto adesso.

Gli italiani consumano troppo zucchero

Purtroppo il problema dell’eccesso di zucchero nella dieta degli italiani è serio, ma questa criticità non interessa il governo Meloni. I dati sono talmente eclatanti che non servono commenti per capirli. In Italia consumiamo in media 83 g di zuccheri semplici al giorno (dato Studio sui Consumi Alimentari in Italia – IV SCAI 2023 del CREA) al posto del 5o consigliati per una dieta da 2.000 kcal. Ogni anno beviamo 54 litri di bevande gasate a testa, che corrispondono a 5 kg di zucchero pro capite. E la classifica con l’indice di obesità fra i bambini di 8-9 anni fra i 50 Paesi della regione europea ci vede al quarto posto con il 30% di soggetti obesi e in sovrappeso dopo Cipro, Grecia e Spagna. L’ultimo dato elaborato da Epicentro dell’Istituto superiore di sanità indica che il 24,6%dei bambini consuma bibite zuccherate e/o gassate tutti i giorni.

Molto probabilmente fra i parlamentari che hanno legiferato sulla Sugar Tax nessuno ha chiesto un parere alle società scientifiche che si occupano di nutrizione e di problemi sanitari collegati all’eccessiva assunzione di zucchero. La voce ascoltata è stata quella dei produttori di bibite che hanno prospettato un futuro disastroso per il settore, riuscendo a ottenere dilazioni per una tassa che qualcuno ha il coraggio di presentare come un provvedimenti a salvaguardia della salute.

