Dyson lancia un modello da oltre 450 euro con telecamera e i grandi marchi spingono testine sostitutive a prezzi da capogiro. Ma l’iper-tecnologia serve davvero a lavarsi meglio i denti

Nel dicembre 1969, la rivista britannica Which? esplorava un gadget relativamente nuovo, prevedendo che in molti lo avrebbero scelto come regalo di Natale: lo spazzolino elettrico. Per chi non ne avesse mai visto uno, la rivista lo descriveva così: “Non è molto diverso da uno spazzolino normale. Hai un bastoncino con una spazzola all’estremità. La differenza è che quello elettrico la muove per te”.

Quasi sei decenni dopo, quel ‘bastoncino’ si è trasformato in un computer. Gli spazzolini elettrici di oggi offrono app, intelligenza artificiale, tracciamento 3D del cavo orale e sensori di pressione. I prezzi partono da poche decine di euro per i modelli base fino a superare i 300 euro per i top di gamma di Philips o Oral-B. Ma l’asticella è stata definitivamente alzata da Dyson, che ha lanciato un ‘super spazzolino’ da oltre 450 euro, dotato di fotocamera integrata e getto d’acqua per pulire gli spazi interdentali (ne abbiamo in questo articolo). L’incursione del colosso degli aspirapolveri nell’igiene orale, tuttavia, non è stata priva di intoppi. Dopo qualche giorno dal lancio sono venute alla luce alcune criticità per cui le vendite dello spazzolino supertecnologico sono state interrotte in alcuni Paesi.

Il lusso nel bagno, la crisi sulla poltrona

Questi dispositivi iper-tecnologici e dal design impeccabile sono diventati uno status symbol da esibire sul lavabo. Mentre il mercato propone gadget di lusso, l’igiene orale rimane uno dei più spietati indicatori di disuguaglianza sociale, con molte persone costrette a rimandare le visite dal dentista per ragioni economiche.

La verità che pochi dicono chiaramente che il segreto per lavare bene i denti non risiede nell’intelligenza artificiale o nei microchip ma nell’azione meccanica. Un buon spazzolino è essenziale, ma deve essere rigorosamente affiancato dall’uso quotidiano del filo interdentale e degli scovolini, gli unici strumenti in grado di rimuovere la placca negli spazi interdentali, dove le setole non arrivano. A questo va aggiunta la periodica rimozione del tartaro sulla poltrona del dentista. La cura più economica è quindi la prevenzione.

Gli spazzolini elettrici del supermercato

Per avere un’eccellente igiene quotidiana, per fortuna, non serve accendere un mutuo. I test indipendenti delle associazioni dei consumatori, come Altroconsumo, confermano che la tecnologia rotante o sonica funziona e che i prezzi sono accessibili. Ma c’è un dettaglio che spesso sfugge ai consumatori: sul mercato non ci sono solo Oral-B e Philips che negli ultimi tempi hanno ribassato molto i prezzi dei precedenti modelli. Sono scese in campo realtà italiane molto interessanti come lo Spazzolificio Piave, storica azienda veneta nota per il marchio Silver Care, e brand storici nazionali come Pasta del Capitano, che propongono i propri spazzolini elettrici ricaricabili a prezzi molto più contenuti (intorno ai 30-35 euro). Sugli scaffali dei supermercati si trovano inoltre ottime marche private a prezzi interessanti, come la linea Day Tech venduta da Coop.

Prezzi esagerati per i ricambi

Il vero salasso, infatti, arriva con le testine di ricambio, che possono raggiungere prezzi stratosferici. Le marche italiane permettono di aggirare l’ostacolo del costo dei ricambi anche perché sono compatibili. I colossi del mercato costruiscono i propri margini di profitto proprio sulle testine sostitutive, creando una sorta di abbonamento forzato. I ricambi originali standard di brand come Oral-B o Philips costano mediamente tra i 6 e gli 8 euro. Spazzolificio Piave e Pasta del Capitano, oltre ai propri spazzolini, producono testine universali compatibili in vendita nei supermercati a circa 3 euro. Un dettaglio importante che permette di cambiare la testina ogni tre mesi, come raccomandato dai dentisti, senza che diventi una tassa gravosa sul bilancio familiare.

Nuovi spazzolini elettrici più costosi

Oral-B, nel frattempo, spinge le sue nuove linee di punta (come la serie iO) offrendo modelli che costano anche il doppio e introducendo un attacco diverso che taglia fuori i vecchi ricambi già costosi. Le nuove testine di ricambio sono proposte a 10-12 euro l’una. La prevenzione non si fa con una telecamera nel manico e nemmeno con spazzolini di ultima generazione vincolati a ricambi che costano uno sproposito. La si fa inclinando le setole a 45 gradi, accarezzando le gengive tutti i giorni per due minuti. Un’azione semplice, quasi banale, che si può fare spendendo quanto una cena in pizzeria e valorizzando il nostro tessuto industriale.

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