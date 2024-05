L’obesità è ora considerata come una malattia cronica alla pari del diabete o dell’ipertensione arteriosa e come tale dovrà essere trattata con successo anche con i farmaci. Gli esperti che affrontano dal punto di vista clinico l’obesità ritengono in pratica che sia una malattia a eziologia sconosciuta dove la prevenzione o gli interventi per trattarla finora siano stati sostanzialmente inefficaci. Scarsa è l’attenzione per le politiche pubbliche in materia di nutrizione, la qualità del cibo e il marketing aggressivo dell’industria alimentare. La criticità è che i più grandi esperti di obesità molto spesso sono di formazione medica e come tali non hanno mai approfondito la nutrizione e la dietetica.

L’obesità e la densità calorica

Chi invece parte da una solida formazione nel campo della nutrizione e metabolismo, per poi arrivare all’obesità, ha una maggiore attenzione alla prevenzione, agli studi ecologici e alle politiche nutrizionali che vengono portate avanti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), World Cancer Research Fund (WCRF) e World Obesity. L’ambiente in cui viviamo ha un ruolo decisivo nel promuovere l’obesità e conoscere i concetti base di nutrizione può spiegare in buona parte il problema.

Uno dei concetti basilari di dietetica è la densità calorica di un cibo: se beviamo un litro di acqua (zero kcal) o un litro di Fanta (450 kcal/litro), a parità di volume introdotto tra le due bevande c’è una differenza di 450 kcal. Se mangiamo un etto di formaggio (380 kcal/etto) o un etto di fagioli (100 kcal/etto) a parità di cibo introdotto abbiamo una differenza di 280 kcal/etto.

Olive contro olio di oliva

Ecco quindi un’idea pratica che possiamo adottare ad ogni pasto per ridurre le entrate energetiche mangiando la stessa quantità di cibo. L’oliva, ha dalle 150 alle 280 kcal/etto e contiene molti più nutrienti del suo surrogato, l’olio, che è “un succo di frutta”. Con l’eliminazione dell’acqua spariscono anche tutti i nutrienti idrosolubili. L’olio di oliva ha quindi pochi nutrienti rispetto alle calorie che contiene (899 kcal/etto). Ad esempio 100 kcal di pomodori (pari a 500 grammi) o broccoli contengono molti più nutrienti di 100 kcal di olio di oliva (pari a 11 grammi). Le olive sono migliori dal punto di vista nutrizionale del loro surrogato che è l’olio: hanno meno calorie e più nutrienti. Unica nota dolente delle olive è il sale aggiunto per la loro conservazione.

Considerando che gli esseri umani hanno uno stomaco che contiene circa un litro e tende a mangiare in volume la stessa quantità di alimenti, una strategia efficace per contrastare l’obesità consiste nel ridurre la densità calorica del cibo che introduciamo nella dieta. Quindi ridurre drasticamente il consumo di oli vegetali, tra cui anche l’olio di oliva, è il modo più semplice per ridurre le calorie senza in sostanza modificare il volume e il peso del cibo che mangiamo. Ad esempio un piatto di pasta cotta con broccoli del peso complessivo di 400 grammi può avere 10 grammi in più o in meno (= 1 cucchiaio di olio) che comporta il fatto di avere 90 kcal in più o in meno. Aggiungere olio in eccesso alle pietanze aumenta il rischio di obesità, ma questo non si riscontra nella Dieta Mediterranea ove la qualità complessiva dell’alimentazione compensa l’uso dell’olio di oliva.

Una soluzione possibile?

Diete vegetali (o plant based) a basso contenuto di grassi hanno in assoluto il massimo potere nutrizionale (e saziante), la più bassa densità calorica e comportano una perdita di peso spontanea mangiando in quantità libera. Mangiare le olive al posto dell’olio può essere una scelta vantaggiosa dal punto di vista dietetico (1,5-2,7 kcal/g delle olive contro le 9 kcal/g dell’olio di oliva e maggior contenuto di nutrienti): ma attenzione al sale che è in genere presente in grande quantità!

Antonio Pratesi e Abril Gonzalez Campos

Gli autori dichiarano di non aver alcun conflitto di interessi

