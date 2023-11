L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha inaugurato la piattaforma online TKPlate per predire la tossicità delle sostanze chimiche per l’organismo umano e animale. L’obiettivo è quello di ridurre e, possibilmente, azzerare il ricorso alla sperimentazione animale nell’ambito della sicurezza degli alimenti. Tutto ciò è in linea con i cosiddetti ‘principi delle 3R’: refinement, cioè migliorare i test sugli animali; reduction, ridurre il numero di animali impiegati; replacement, sostituire i test sugli animali con altri metodi.

La piattaforma TKPlate

La nuova piattaforma ha l’obiettivo di predire la tossicità delle sostanze chimiche ed è nata da una collaborazione tra gli scienziati dell’Efsa, e diversi enti di ricerca europei. L’idea è nata nel 2014, grazie a un rapporto scientifico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, che proponeva lo sviluppo di modelli di tossicocinetica e tossicodinamica. “La tossicocinetica ci dice in che modo l’organismo assorbe, distribuisce, metabolizza ed espelle la sostanza chimica. La tossicodinamica esplora gli effetti tossici su molecole, cellule, tessuti, organi o un intero organismo.” ha spiegato il tossicologo Jean-Lou Dorne, uno dei due scienziati dell’Efsa che hanno guidato lo sviluppo della piattaforma.

Tra il 2015 e il 2020, l’Efsa ha sviluppato modelli per lo studio della tossicità sugli esseri umani, sugli animali da laboratori, da allevamento e non solo. Ai valutatori del rischio basta impostare i parametri da valutare, come il tipo e il tempo di esposizione, per ottenere i modelli di tossicità. “Per quanto ne sappiamo – afferma Dorne – questa piattaforma è unica nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Calcola le concentrazioni di sostanze chimiche all’interno dell’organismo a partire dagli apporti e prevede gli effetti che esse possono provocare”

Verso un futuro senza sperimentazione animale

“Siamo sulla soglia di una nuova era nella valutazione del rischio chimico – dichiara Carlos Gonçalo das Neves, direttore scientifico dell’Efsa – che vedrà non solo una gradita riduzione della necessità di test sugli animali, molto caldeggiata dalla società civile, ma anche un ulteriore miglioramento della qualità e della pertinenza dei dati utilizzati nelle nostre valutazioni scientifiche. Spero davvero che TKPlate rappresenti un grosso passo avanti in questa direzione.”

