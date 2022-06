Siccità: per Confagricoltura a rischio fino al 50% delle produzioni nelle regioni del Nord

La siccità causata dalla scarse piogge invernali sta creando problemi seri all’agricoltura e richiede interventi immediati come turni per innaffiamenti programmati e irrigazioni di soccorso per salvare le produzioni in campo. Il discorso però non è legato solo alla situazione critica della pianura padana ma riguarda la carenza di infrastrutture idriche come una rete di nuovi bacini e invasi sul territorio per l’accumulo e lo stoccaggio di acqua piovana. Lo chiede Confederazione italiana agricoltori, di fronte alla drammatica situazione che ha colpito il Nord Italia, soprattutto il bacino del Po, un’area fondamentale per il Made in Italy agroalimentare, dove è a rischio fino al 50% della produzione agricola.

Pochi giorni fa si è celebrata la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità e l’Italia si può cominciare a considerare uno dei Paesi destinati ad essere coinvolti. La siccità infatti sta crescendo con un incremento del 29% dal 2000 e le persone interessate ogni anno sono 55 milioni. Secondo le stime, entro il 2050 il problema potrebbe colpire tre quarti della popolazione mondiale. D’altro canto basta ricordare che in Italia le piogge sono più che dimezzate rispetto al 2021 e in questo periodo si registra una crisi idrica eccezionale che coinvolge: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, ma anche Valle d’Aosta e parte del Trentino.

Secondo Cia-Agricoltori “i danni complessivi destinati sono già destinati a superare un miliardo di euro. Se non pioverà sulle Alpi nelle prossime settimane, si corre il pericolo di dire addio al pomodoro tardivo così come a molte colture orticole, la cui coltivazione, vista la mancanza di acqua necessaria per irrigare, non può essere avviata. Per la frutta estiva invece, in particolare meloni e cocomeri, si prevede una riduzione tra il 30% e il 40%, che arriva al 50% per il mais e la soia, produzioni il cui mercato è già ampiamente sotto stress per via della guerra in Ucraina”.

Per questo la Confederazione chiede un intervento rapido del Governo per rispondere all’emergenza. Servono misure concrete, interventi seri di manutenzione della rete idrica per un miglior utilizzo delle acque, ma anche di nuove opere di irrigazione, da piccoli invasi a grandi impianti di desalinizzazione dell’acqua di mare, come in Israele, utilizzando in maniera efficiente i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

